Universidad Online: ¿Por qué cada vez más gente elige estudiar en línea?

La formación online está viviendo un auge sin precedentes. Impulsada por la pandemia, el sector está creciendo a un nivel explosivo, cómo lo demuestra la cifra récord de inversión que han recibido las startup tecnológicas de educación en Estados Unidos: 2.200 millones de dólares, lo que significa un incremento de un 30% respecto al año anterior.

Según las estimaciones de la UNESCO, el cierre de las aulas afectó a 23,4 millones de estudiantes de educación superior en América Latina y el Caribe. 23,4 millones de estudiantes universitarios tuvieron que cambiar las aulas por pantallas y seguir estudiando desde casa.

Para muchos el cambio fue traumático. Sus universidades no contaban con la infraestructura tecnológica y la metodología adecuada, los profesores no estaban preparados y los programas muchas veces no podían adaptarse a la enseñanza online. Sin embargo, para otro grupo de universitarios el cambio no fue tal. En un momento en que todo era caos e improvisación, ellos pudieron seguir con sus clases como siempre. Se trata de quienes habían decidido estudiar en una universidad online.

Aunque la educación universitaria online haya recibido un protagonismo obligado por las circunstancias, la verdad es que lleva décadas creciendo y estableciéndose cómo una opción cada vez más prevalente, especialmente entre quienes buscan combinar formación con una carrera profesional o las obligaciones de una vida familiar.

¿Pero son todas las universidades online iguales? ¿Todas ofrecen lo mismo? Evidentemente la respuesta es no. Los expertos en educación y nuevas tecnologías, coinciden en señalar que un punto fundamental a tener en cuenta es, si se trata de una universidad online nativa, es decir nacida como online y con amplia experiencia, o si por el contrario se trata de una universidad tradicional ‘reconvertida’ que no cuenta con la experiencia, la infraestructura y la metodología adecuada. De esto dependerá, en gran medida, otro punto crítico: las distintas modalidades de clases, las más avanzadas ofrecen clases online en directo, que permiten la interacción entre estudiantes y con el profesor; mientras que las otras se limitan a los videos grabados y guías de estudio.

Por eso, elegir bien donde se estudiará online es fundamental. Para aprovechar al máximo todo lo que la universidad online ofrece, lo más recomendable es optar por una universidad digital nativa, con experiencia y que ofrezca una metodología específicamente diseñada para este tipo de formación.

Un claro ejemplo de una universidad de este tipo es VIU - Universidad Internacional de Valencia. Se trata de una universidad española 100% online, con más de una década de experiencia, una metodología online exclusiva con clases online interactivas en directo que quedan grabadas y pueden ser consultadas 24/7, y un campus virtual premiado internacionalmente, que permite el acceso multidispositivo, desde un computador, tablet o celular; una combinación de factores que permite a sus estudiantes vivir una experiencia universitaria internacional dónde y cuándo quieran.

El claustro docente de la Universidad Internacional de Valencia está compuesto por más de 1.400 docentes expertos en formación digital y por sus aulas virtuales han pasado más de 50.000 estudiantes. Actualmente estudian en VIU más de 15.000 estudiantes de 73 nacionalidades distintas y distribuidos en 81 países. Una comunidad internacional que permite la creación de redes de contactos y sinergias imposibles de lograr en una universidad tradicional.

Este conjunto de factores tiene como resultado un alto grado de satisfacción de los, como lo ilustra el premio World University Ranking de la plataforma de tecnología educativa Studocu, que recoge las opiniones de 100.000 estudiantes en 30 países, y qué ha distinguido a VIU como la universidad online española mejor valorada en 2021. Un reconocimiento que reafirma a VIU como una de las principales universidades online del mundo hispanohablante y que ejemplifica una tendencia: la universidad online ya es una opción igual de atractiva que la tradicional.

Si quieres descubrir si la Universidad Internacional de Valencia es para ti, puedes descubrir más AQUÍ.