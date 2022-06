Uno de cada tres chilenos tiene intenciones de llevar una vida sustentable

La investigación realizada de manera on line por la consultora Better Brands sobre comportamiento de usuarios y consumidores ante un estilo de vida más responsable con el planeta “Estudio B-Brands 2022″, arrojó como principal conclusión que un tercio de los encuestados declara tener una fuerte intención impactar positivamente en el mundo. En cuanto a los hábitos de consumo, un 80% de los encuestados declara que es importante que las marcas estén comprometidas en hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.

El estudio toma como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) e indagó sobre las acciones que hacen los encuestados para llevar una vida más sustentable, revelando que el uso responsable del agua y de la energía doméstica y el cuidado de los animales son las tres medidas más realizadas por los más de 1.500 encuestados en abril de 2022.

En cuanto a la metodología utilizada en el estudio que ha sido validada por la escuela de Computer Science de la Universidad de Sydney, se levantaron 41 acciones que pueden hacer los chilenos en su vida cotidiana para impactar positivamente al mundo, basadas en los 17 ODS de la ONU.

Estas medidas fueron agrupadas en cinco secciones: cuidado del planeta y animales, reciclaje y reutilización, promoción de la inclusión y la diversidad, potenciación de la economía y el bienestar, y realización de donaciones a causas.

El 72% de los consultados expresó que intenta reducir el agua usada en casa y el 69% dice usar ampolletas de bajo consumo energético, mismo número de personas que asegura respetar y proteger a los animales. Más atrás se ubicaron acciones como no usar bolsas de plástico al comprar (63%) y la búsqueda de un equilibrio entre la vida personal y laboral (58%).

En cuanto a las edades y sus preferencias, los más jóvenes, de 16 a 24 años, la más elegida es el respeto a los animales, seguida de otras opciones ligadas a la inclusión y la igualdad de género. Mientras, en los encuestados entre 25 a 35 años el uso de ampolletas de bajo impacto energético es la más votada.

En tanto, el grupo entre 56 a 75 años se presenta más preocupado de la escasez de agua y es el que se muestra con más intención de llevar una vida sustentable. En el otro extremo, el de 36 a 55 años se muestran menos comprometidos que los demás, aunque sí optan por evitar el uso del plástico y el reciclaje.

Para Daniela Morel, socia fundadora de Better Brands, “Los últimos años han sido claves para los chilenos en la toma de conciencia sobre ciertos temas. Si bien creemos que todavía hay un largo camino por recorrer, junto a Paz (María Paz Mandiola , socia fundadora) nos alegra mucho ver cómo esto se ha traducido en hábitos concretos que fomentan el impacto positivo en el medioambiente, bienestar social y en el desarrollo económico sostenible”

Valoración de Marcas

El estudio realizado por Better Brandas, además permitió evaluar a más de 110 marcas del mercado, arrojando como resultado que el 80% de los chilenos consideran importante que las marcas se comprometan para lograr un mundo mejor para vivir, destacando Algramo (venta de productos básicos en formato pequeño en almacenes a bajo costo, con envases retornables y máquinas dispensadoras) como la más valorada, seguida por Colun y Not Co. Líder encabezó en retail; Colun en alimentos y Vital, en bebidas.

Utilizando estos ODS se cruzaron los diferentes parámetros para analizar las marcas, un 70% de los encuestados asegura que, al momento de comprar, considera importante que estas compartan sus valores y principios. Sin embargo, esta expectativa contrasta con la realidad: apenas un 10% de los consultados cree que las marcas de hoy comparten sus prioridades valóricas.

De acuerdo a la priorización de acciones de las marcas según ODS, los encuestados aseguraron que la promoción del uso consciente del agua es la mayor preocupación de todas, seguida del trabajo y las condiciones laborales dignas. En el otro extremo, las comunidades sostenibles y la igualdad de género son las menos valoradas por los consultados.

Más información del estudio en www.betterbrands.cl