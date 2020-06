Usuarios demandan colectivamente a Latam por $367 mil millones tras crisis del Covid-19

Tras varias semanas de recopilación de información, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), decidió emprender un litigio en contra de la aerolínea Latam, debido a una serie de presuntas infracciones que habría cometido en contra de unos dos millones de pasajeros que tenían vuelos comprados y programados, luego que se iniciaron las restricciones aéreas tras las medidas impuestas por la autoridad por el Covid-19.

La demanda colectiva, presentada ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, busca por primera vez que la justicia sancione a la empresa no solo por no reembolsar el dinero de los consumidores que no recibieron el servicio, sino, además, que se haga cargo del daño moral colectivo y lo repare a través de una indemnización económica.

La acción judicial -patrocinada por los abogados expertos en derecho al consumidor María Jimena Orrego, Raúl Toro y el también académico de la U. de Chile Mauricio Tapia- consigna que Latam ha incumplido diversas normas de protección a los derechos de los consumidores, debido a que ha perpetrado “una serie de actuaciones unilaterales y arbitrarias, que resultan abiertamente perjudiciales para los consumidores que han contratado sus servicios”.

Aunque aseguraron no haber sido notificados de la demanda, desde Latam aseguraron que lo ocurrido se debe principalmente al cierre de fronteras ordenado por varios países. “Ante este escenario, la imposibilidad de operar vuelos y la incertidumbre que ha generado la crisis sanitaria, Latam sigue comprometida con sus clientes y ha brindado mayor flexibilidad para reprogramar y cambiar pasajes. En el caso de vuelos cancelados por Covid-19, Latam ofrece distintas alternativas, incluyendo el cambio de itinerario sin penalidad ni diferencia tarifaria, la opción de mantener el valor de su pasaje como travel voucher o incluso la devolución del importe pagado”, sostuvo la compañía.