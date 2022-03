Utilidades de Empresas Copec se disparan en 2021 impulsadas por sector forestal

De acuerdo al balance financiero de Empresas Copec, la compañía registró ganancias por US$ 1.780,9 millones en 2021, lo que representa un incremento de 834,1% en relación al 2020.

La firma controlada por la familia Angelini señaló que lo anterior se debe, principalmente, a un resultado operacional mayor en US$ 1.649 millones, además de un resultado no operacional más favorable en US$ 460 millones, compensado parcialmente por mayores impuestos.

En ese sentido, la compañía señaló que su mayor resultado operacional se dio, en parte, gracias al sector forestal. “Arauco anotó un alza en sus ingresos como consecuencia de precios más altos en el segmento de celulosa, compensados, en parte, por menores volúmenes durante 2021. A lo anterior se suman mayores precios y volúmenes en los segmentos de maderas y paneles”, de acuerdo al análisis razonado.

Por otra parte, los resultados de los combustibles aumentaron principalmente en Copec Chile y Terpel, gracias a una mejora en volúmenes. Lo anterior se entiende dadas las menores restricciones en la movilidad, además de los mayores márgenes por un efecto positivo por revalorización de inventarios, compensado parcialmente por una caída en los resultados de Mapco.

Por su parte, “Abastible reconoció un menor resultado operacional respecto al año anterior, explicado por una caída en el desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia y Ecuador, compensado en parte por una mejora en los resultados en Perú”, de acuerdo a Empresas Copec.