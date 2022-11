Vantrust AGF nombra por primera vez a una directora

La economista y experta en inversiones de impacto, Lili Mans, es la primera mujer que asume el cargo de directora de Vantrust AGF. Su nombramiento se suma a la misión de crecer con inversiones que contemplen criterios más allá de los financieros.

Según un comunicado enviado por la empresa, la profesional, egresada hace mas de 20 años de la Universidad Católica, “ha trabajado en la búsqueda de las inversiones de impacto, aquellas que forma intencional, crean un efecto positivo medible de condiciones sociales como la igualdad de género y/o ambientales, y al mismo tiempo tener retornos financieros”.

“Cuando comprendí las distintas aristas y espectro de las finanzas sostenibles, pensé que no es posible invertir de otra manera, ya el estándar era otro y a eso quería dedicar mi tiempo y energía”, cuenta Manns. Fue así como después de trabajar siete años en la banca en Chile y Alemania, emprendió una exitosa carrera en el área de las finanzas sostenibles que la llevaron a liderar como Gerenta General en Lumni Chile, donde generó fondos de capital humano, directora de Banca Ética Latam y con un vínculo constante con la academia. Ha expuesto en distintas partes de América Latina, como hace pocos días, como directora de Comunidad en The ImPact, compartió tribuna con Justin Rockefeller, uno de los mayores exponentes de la inversión en el mundo.

Con esa trayectoria, Manns asumió como la primera directora de Vantrust Capital AFG, compañía suscrito al cumplimiento de ciertos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, donde se han comprometido con promover la igualdad de género. Allí su propósito es acercar a los clientes de la compañía a fondos públicos y privados que sean de impacto o que consideren variables sociales y ambientales, y de esta forma puedan contribuir y ser responsables del impacto que generan las inversiones en el entorno. Para Manns “esto será un camino a recorrer para Vantrust”, compañía que ya cuenta con ciertos avances, por ejemplo, fueron la primera empresa que firmó el Acuerdo Verde.

Aunque la profesional señala no haber vivido discriminación en el mundo de las finanzas por ser mujer, sabe que hay muchas que no se atreven a opinar o hablar, aunque confía que “muchas mujeres entraremos a directorios como éste, en Vantrust AGF y a otros directorios de empresas del mundo financiero, porque además del talento contamos con otras fortalezas”. En cuanto a la ventaja de ser mujer específicamente en la incorporación de las inversiones de impacto en las carteras de productos financieros, señala que “al principio hubo un sesgo de mayor sensibilidad de las mujeres por temas como éste. Hoy he visto cómo muchos hombres están liderando estos temas también. Y eso es precisamente lo que se busca al trabajar en equipo por un objetivo mayor”.

La economista es también directora de organizaciones y corporaciones sociales como la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia, Fundación Gantz y del capítulo chileno del Global Steering Group, cuya misión es articular y escalar la inversión de impacto en Chile.