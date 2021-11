Vicente Caruz: “Yasna viene de una coalición que tiene experiencia exitosa de gobernabilidad”

Militante de la Democracia Cristiana desde los años 60, el empresario Vicente Caruz, exsocio del Banco del Desarrollo, detalla con pasión sus razones para apoyar la candidatura de Yasna Provoste en la primera vuelta presidencial.

El actual presidente de la Fundación Eurochile y socio de proyectos inmobiliarios y empresas de tratamientos de residuos, asegura que la opción de la abanderada de Nuevo Pacto Social es la que reúne las capacidades adecuadas para llegar a La Moneda en un momento tan complejo para el país.

“Yasna (Provoste) puede lograr integrar a una mayoría amplia y tener clara gobernabilidad”, afirma el empresario.

¿Por qué un empresario como usted apoya a Yasna Provoste?

-Chile está en una situación muy particular y crítica, con soluciones complejas y difíciles. Si en Chile no logramos un grado mayor de integración y unidad, no se podrá construir nunca un proyecto “Chile”.

Se requiere en estos momentos lograr mayorías amplias y pienso que Yasna (Provoste) en ese sentido tiene esa capacidad, ya que ella viene de la Concertación.

Se podrán hacer las críticas que quieras (a la ex Concertación), pero esos gobiernos fueron de progreso y avances en todos los indicadores. Ella viene de esa cultura, donde se respeta la actividad empresarial, de hacer gobiernos eficaces y equitativos. Además, es una socialcristiana y tiene la sensibilidad social a flor de piel.

Aquí lo que se requiere es una nueva Concertación, grandes mayorías. Yo apoyo a Yasna porque quiere un país en paz, integrado.

¿Por qué cree usted que Provoste es mejor que los otros candidatos de la oposición?

-Como dije, ella es una persona que viene de una coalición que tiene una experiencia exitosa de gobernabilidad, los otros están aprendiendo en esta materia, recién están empezando.

¿A los otros candidatos les falta experiencia y bagaje político?

-No descarto a nadie en este tema, pero por las realidades vividas, ella es quien más lo tiene avanzado. Provoste da más gobernabilidad, porque tiene detrás de ella estos 25 años de éxito en materia política, Concertación, política de los acuerdos.

Provoste habló esta semana de orden sin cambios y cambios sin orden para referirse a sus contendores Kast y Boric...

-En este país se requieren cambios profundos, que son hasta culturales. Necesitamos cambios en el sector empresarial también. El sector privado tiene que abrirse en forma concreta a los tiempos. La empresa debe considerar mucho más clara y nítidamente la integración social, la equidad, el equilibrio y la productividad ambiental.

También el sector público necesita un remezón brutal, tiene una productividad baja, es anticuado, resistente a las innovaciones. El gran cambio cultural es la asociación público-privada y creo que Yasna (Provoste) navega bien en esos conceptos.

Impuestos

¿Está de acuerdo con la dirección de los cambios que propone Provoste, especialmente en materia tributaria? ¿Puede provocar algo de ruido en sectores empresariales?

-Obviamente que podría provocar algo de ruido (...) Se van a necesitar recursos y una fuente de esos recursos es el tema tributario. Hay que resolver el tema de las pensiones mínimas porque una sociedad civilizada no puede tener pensiones mínimas que no alcanzan para la subsistencia. Lo que propone Yasna Provoste es juntarse en una mesa y hacerlo estructuradamente y ordenadamente.

Sin embargo, propone subir la carga tributaria en 5 puntos del PIB. ¿No es excesiva un alza de esa magnitud? ¿No dañará el crecimiento?

-Pudiera ser ambas cosas, pero al plantear una reforma tributaria se está abriendo un gran ámbito para innovar, progresar, inventar y modernizarse mucho.

Chile necesita una cantidad de recursos brutal, no todo va a venir de los tributos, va a tener que venir de la generación de recursos y eso se llama productividad.

¿Qué debilidades percibe en su candidatura?

-Todas las candidaturas tienen fortalezas y debilidades. Diría que la forma en que ella está planteando su candidatura es bastante clara y sólida. Ella tiene mucha claridad y expresa bien las cosas que haría y las cosas que no haría, y eso ha ayudado a que la gente considere con buenos ojos esa alternativa.

En su primera etapa no se vio con claridad esa posición, veo en eso una debilidad que se ha corregido.

Debería haber comenzado antes a mostrar esa posición?

-Debería haber empezado antes...

Si su candidata no pasa hoy a la segunda vuelta y quien lo hace es Boric, ¿está dispuesto a votar y a apoyar al candidato de Apruebo Dignidad?

-Boric va a pasar con alguien más, supongo...

Quiero decir que hoy tenemos pocos grandes líderes en los sectores políticos, valóricos, etcétera. Este país no pasa adelante si no es con buenas y grandes mayorías.

¿Quiere decir que su voto lo va a tener el candidato que pase a segunda vuelta que convoque esta gran mayoría?

-Sí, que proponga lo mejor para Chile y que pueda resolver con urgencia lo que nos plantea la crisis de hoy. Hagamos un esfuerzo de gran mayoría.