Vocero de La Vega dice que solicitud de cédula de identidad al ingreso del mercado comenzará en 2025

Terminada la reunión de este miércoles entre la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y los directores de La Vega Central y Lo Valledor, en donde se abordaron los problemas de seguridad que afectan el entorno de ambos mercados, el vocero de La Vega Central, Arturo Guerrero, adhirió a la idea de implementar un fiscal exclusivo tanto para los mercados como para sus alrededores.

“La policía de investigación hace su pega y en la tarde están despachándolos o dándole los flatitos a los delincuentes, porque no lo pillaron en el hecho, pero lo pillaron arriba del auto robado. Entonces lo que hay que cambiar es que un fiscal vaya apretando las clavijas y los parlamentarios hagan la ley que corresponde. No puede ser que sea tan burocrático. Y seguimos diciendo son los niños (...) El niño tiene que tomar responsabilidad. En Inglaterra a los 10 años tiene responsabilidad. Queremos ser un país desarrollado, démosle la responsabilidad a los jóvenes y a los padres.

Respecto a las medidas a implementar para hacer frente al panorama de inseguridad, Guerrero sostuvo que “nosotros llevamos ya más de 10 años aplicando medidas para proteger al público comprador y a los agricultores. El problema es que la delincuencia se desarrolla mucho más allá. Debilitamos las instituciones. Nosotros tenemos guardias privados y guardias uniformados, más de 500 cámaras. Y ustedes han visitado varias veces la Vega y se pueden dar cuenta que la seguridad es buena, pero alrededor no mandamos nosotros.

Y añadió que “alrededor hay de todos. Están los zombies, que ustedes lo han visto, pero los zombies tienen más de 15 años. ¿Y el pato malo dónde llega a robar? Donde hay plata. O sea, eso es una responsabilidad de todo, de la sociedad toda, no solamente el gobierno de turno, de la sociedad toda. Somos responsables de darle la herramienta a los organismos correspondientes, además, si no tenemos una buena ley no vamos a funcionar”.

Respecto a los dichos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de implementar la solicitud del documento de identidad en el ingreso de los mercados, el vocero de La Vega señaló que “nosotros estamos implementándolo y creemos que a contar de enero, siempre y cuando la cosa siga subiendo, se van ha implementar a contar de enero del 2025. No antes, porque la gran mayoría, el 98% de los inmigrantes en Chile, ha sido un aporte para la agricultura, para los mercados, para la gente que cuida a la tercera edad, y eso yo no lo voy a cambiar”.

Quien también formo parte de la instancia, fue el vocero de Lo Valledor, Marcelo Araya, quien aseguró que de salir exitosos con las medidas “nos va a permitir continuar también con nuestra gran aspiración de tener un gran parque agroalimentario, que permita al agricultor y a quien llega a comprar, llegar con tranquilidad, hacer su actividad normal, y así poder alimentar al 60 % a los chilenos, como es la cifra que establece ODEPA, de acuerdo a lo que ha desarrollado el Ministerio de Agricultura.