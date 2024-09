Votación del nuevo retiro de AFP en la sala de la Cámara de Diputados queda para después de Fiestas Patrias

La semana pasada los diputados de la Comisión de Constitución rechazaron la idea de legislar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Por eso, ahora el proyecto llega con informe negativo para ser votado en la sala de la Cámara de Diputados.

La idea que tenían algunos de los diputados impulsores de los retiros, era que el proyecto se pudiera votar en sala esta semana, o al menos antes de Fiestas Patrias. Sin embargo, eso no ocurrirá.

En la reunión de comités parlamentarios que se realizó la semana pasada en la Cámara, tres bancadas no dieron la unanimidad para que se pudiera votar esta semana la iniciativa en sala: las de la UDI, RN y el FA. Y en la reunión de comités parlamentarios que se hizo este miércoles, nuevamente no hubo unanimidad para poner en tabla el proyecto la próxima semana. La UDI y RN salieron de la reunión y no votaron, mientras que el FA no dio la unanimidad.

Eso significa que la votación en la quedará ya para después de Fiestas Patrias, en una fecha que aún está pendiente de definir.

A nivel general los diputados dan por descontado que cuando se vote este proyecto de retiro de AFP en sala, será rechazado. Pero el gran problema que ven quienes se oponen a los retiros, es que cuando se pueda volver a discutir una iniciativa de este tipo, dentro de un año, justo calzará con la previa de las elecciones presidencial y parlamentarias que se realizarán el 16 de noviembre de 2025.

Por lo mismo, desde varias bancadas estiman que lo óptimo sería poder dilatar lo más posible la votación de la actual iniciativa que tendrán que hacer próximamente en sala, idealmente para noviembre, de modo que así, cuando dentro de un año se pueda volver a discutir un eventual nuevo proyecto al respecto en el Congreso, no sea usado con fines políticos para ir a la reelección.

Algunos diputados estiman que es difícil poder dilatar la votación tanto como hasta noviembre, pero señalan que la idea que miran con interés en distintos sectores, que van desde el oficialismo hasta Chile Vamos, es poder retrasarla lo más posible.

Otros, en cambio, son de la idea de votar de inmediato, para que la discusión no se prolongue mucho, tal como ha ocurrido en las últimas votaciones de retiro, donde incluso el gobierno en ocasiones anteriores le ha puesto la urgencia de discusión inmediata, como sucedió con la iniciativa que se votó en sala el año pasado.