Wom ve la luz al final del túnel: llega a acuerdo de reestructuración financiera con sus acreedores

Este sábado en la tarde Wom anunció que llegó a un acuerdo de reestructuración financiera con el conjunto de sus principales acreedores, el Grupo Ad Hoc (AHG). Esto en el marco del proceso del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en el que se encuentra desde abril del 2024, por la difícil situación financiera que atraviesa la empresa.

Desde hace ya varios meses que se conoce por fuentes no oficiales que es el Grupo Ad Hoc el que presentó las mejores ofertas (no vinculantes y vinculantes) en este proceso por los activos de Wom, actualmente del fondo Novator Partners del empresario islandés Thor Björgólfsson. Pero recién durante esta jornada la empresa de telecomunicaciones dió a conocer esto de forma oficial, al haber finalizado las negociaciones y afinado los detalles de la propuesta vinculante.

El Grupo Ad Hoc está compuesto por empresas como BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo; Amundi Asset Management, la mayor gestora de Europa; la chilena Moneda Asset Management; y la británica Man GLG Partners. Según indicó Wom, estos poseen cerca de un 60% de los bonos no garantizados emitidos por la compañía.

Martín Vaca Narvaja, CEO de Wom Chile, expresó que, “Hoy se marca un hito muy importante en el proceso de reestructuración de Wom. Me enorgullece anunciar que, a ocho meses de acogernos al Capítulo 11, alcanzamos un acuerdo con el AHG sobre los términos de una reestructuración financiera para la Compañía. La firma del PSA y del BCA por parte del AHG y la Compañía, confirman el sólido respaldo por parte de nuestro principal grupo de acreedores, proporcionando un compromiso significativo de nuevos recursos financieros. Este acuerdo también establece un camino claro para reducir nuestra deuda, financiar completamente nuestro plan de negocios, incluyendo el despliegue restante del proyecto 5G, y una recuperación significativa para los acreedores no garantizados”.

En concreto el acuerdo valoriza a Wom por un valor de US$1.600 millones. Los acreedores, proponen una inyección de capital de hasta US$500 millones: “instrumentada a través de una Oferta de Valores completamente respaldada por el AHG, que incluye: a) US$95 millones en Nuevos Bonos Garantizados con vencimiento en 2030 y b) hasta US$405 millones destinados a la adquisición de hasta el 92% de las acciones ordinarias de la Compañía reorganizada, calculadas en una base completamente diluida, pero excluyendo cualquier dilución por Planes de Incentivos para Ejecutivos”, precisó Wom a través de un comunicado.

Además, la oferta contiene una alternativa de “compensación no monetaria” para los tenedores elegibles de bonos no garantizados y los creedores no garantizados elegibles. Quienes opten por esta alternativa recibirían una participación proporcional de US$245 millones en nuevos bonos garantizados con vencimiento al 2030; la totalidad de las acciones ordinarias de la compañía reorganizada antes de aplicar la dilución por la Oferta de Valores y el Plan de Incentivos para Ejecutivo; y derechos para participar en la oferta de valores.

Los acreedores no garantizados podrán elegir entre recibir su participación proporcional de la compensación no monetaria mencionada anteriormente, junto con los tenedores de bonos no garantizados que cumplan con los requisitos legales de elegibilidad; o podrán recibir su participación proporcional en efectivo, de un fondo de hasta US$70 millones.

La propuesta también considera el pago en efectivo del financiamiento del DIP (Debtor-in-Possession), recibido de US$210 millones del banco de inversión estadounidense JP Morgan; y la reducción neta de la deuda financiera de Wom sobre una base de dilución total de aproximadamente US$650 millones.

Ahora la oferta queda a la espera de la audiencia en la que el Tribunal de Delaware debe aprobar o rechazar la propuesta presentada por el grupo. Si bien se tenía considerada para el 20 de diciembre, esto podría moverse para después de Navidad, según fuentes cercanas al proceso dijeron a Pulso anteriormente. Aunque estiman que no pasará de final de año.

“Estamos muy entusiasmados con el futuro de WOM y honrados por el apoyo del AHG. De acuerdo a lo que establece el proceso de Chapter 11, ya hemos presentado la solicitud de aprobación de la operación ante el Tribunal de Delaware y esperamos, de acuerdo a lo planificado, lograr una salida exitosa del concurso a principios de 2025 “, concluyó el CEO de la compañía.

Los acreedores en este proceso fueron asesorados por el conocido Tío WOM, ex CEO de la empresa, Chris Bannister, quien fue quien tomó la decisión que iniciar el proceso de reorganización financiera de la firma a través de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Bannister fue despedido poco después, pero desde que se conoce que Ad Hoc está en la delantera en la carrera, se ha especulado el retorno de esta figura emblemática en la empresa, más que como CEO, como un director o un asesor.

Sin embargo desde Wom aseguraron que “Chris Bannister actualmente es asesor para esta transacción y no tiene ningún rol o función en la empresa”.