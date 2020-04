Apple y Waze revelan cómo nos ha afectado la cuarentena por coronavirus

Las medidas de cuarentena en diversos países del mundo debido a la pandemia de Covid-19 han cambiado drásticamente la forma en que nos movemos a diario. Así lo han revelado las principales empresas de tecnología, que en base a datos como el posicionamiento global y búsquedas en internet ha podido determinar cómo estas medidas nos han afectado de mayor o menor forma.

Así ocurrió a principios de mes con Google con un reporte en base a sus sistemas de mapas y el posicionamiento GPS, de la misma forma que hoy, Apple y Waze entregaron su propia información.

En el caso de Apple, se trata de una plataforma que emplea los datos generados a través de la aplicación GPS de los dispositivos iOS, solicitudes de navegación que se ingresan en su aplicación, la información que se ingresa en la barra de búsqueda de la aplicación, y luego compara el volumen de esas consultas con datos tomados con anterioridad.

De esta forma, según mencionan “se refleja un cambio en el volumen de personas que conducen, caminan o toman el transporte público en todo el mundo”.

Gráfico de movilidad en Chile (Apple)

"Los datos de movilidad pueden proporcionar información útil a los gobiernos locales y las autoridades de salud, y también pueden usarse como base para nuevas políticas públicas al mostrar el cambio en el volumen de personas que conducen, caminan o toman el transporte público en sus comunidades", indica la empresa.

De acuerdo a Apple, los datos recopilados de su aplicación Mapas no serán identificables personalmente ya que no están asociados con la ID de un usuario. Además, la compañía afirma que tiene un umbral mínimo por debajo del cual los datos no pueden considerarse confiables.

Gráfico de movilidad en Santiago (Apple)

En el caso de Chile y con datos tomados desde el 13 de enero hasta este 13 de abril, la tendencia apunta que los chilenos han disminuido un 64% su conducción y han caminado un 74% menos. Y en Santiago (el reporte no incluye otras ciudades), los usuarios dejaron de conducir en un 61% y caminaron un 77% menos que lo habitual. Cabe señalar que a diferencia de otros países, la aplicación de Mapas de Apple no entrega información sobre el transporte en Chile.

Por otro lado, la aplicación Waze también entregó un reporte con datos relacionados a cómo hemos dejado de conducir debido a las medidas tomadas por las autoridades.

De acuerdo a la compañía, la tendencia a nivel planetario ha sido una disminución de un 60% menos de kilómetros en comparación con el promedio diario de febrero, durante un período de dos semanas entre el 11 al 25 del mismo mes.

Waze informó que debido a la pandemia y con el objetivo de ayudar a planificar de mejor forma los viajes, la compañía ha tomado medidas como actualizaciones periódicas de los mapas por los editores y el equipo de respuesta de crisis en 58 países; un sitio donde se invita a los gobiernos a contribuir con datos sobre las ubicaciones de los centros de pruebas médicas y de distribución de alimentos de emergencia; e información sobre sitios que ofrecen productos con entrega sin que el usuario deba descender del auto para propiciar un contacto mínimo entre personas.

Se espera que en los próximos días la empresa entregue datos sobre la conducción en Chile.