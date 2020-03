Botswana, Corea del Norte, Samoa: los únicos 15 países que no han registrado casos de coronavirus

El coronavirus, catalogado como una pandemia, ha afectado a 183 países en todo el mundo, totalizando más de 727.000 casos de contagio. Sin embargo, 15 naciones aún no registran personas con la enfermedad.

A la fecha, África siete países sin casos: Santo Tomé y Príncipe, Comoras, Sierra Leona, Lesoto, Sudán del Sur, Burundí y Botswana. Asia suma dos: Turkmenistán y Corea del Norte, mientras que en Oceanía, Nauru, Tonga, Islas Marshall, Kiribati, Vanuatu y Samoa tampoco anotan contagiados.

Si bien no son países, también hay tres territorios que no registran personas con el virus. En Europa, la Isla de Man y las Islas Aland, una dependencia de la corona británica. En el continente americano, la isla de Anguila, territorio británico de ultramar ubicado en el Caribe, tampoco ha recibido casos positivos de coronavirus.

El coronavirus ha afectado a 183 países. REUTERS/Sergio Perez

¿Cómo lo puede hacer un país para no tener un solo caso de coronavirus en su territorio, con una pandemia que afecta a todo el orbe? ¿Buenas políticas públicas y de salud, o simplemente se trata de no diagnosticar o informar correctamente los casos?

Héctor Sánchez, director del Instituto Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, señala que la referencia más cercana que tenemos es la pandemia H1N1, en la cual todos los países del mundo tuvieron casos, y en forma importante. “Se manifestó de manera muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando uno se encuentra con algunos países de África o Asia, que no están declarando casos, aquí hay básicamente una razón: la capacidad de diagnóstico del país es absolutamente insuficiente para llegar a identificar la existencia de casos positivos".

María Luz Endeiza, infectóloga y jefa del Vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes coincide. “La mayoría de los países en los que todavía no hay casos informados son países pequeños o con economías en vías de desarrollo. Eso implica que pueden existir varias razones para no informar casos aún. La más probable desde mi punto de vista es la falta de exámenes para detectar a los pacientes positivos o la lentitud de su sistema de salud para procesarlos y reportarlos, más que un deliberado ocultamiento de datos)”.

“No hay otra explicación que a uno le permita pensar que las barreras de frontera hayan sido tan eficaces para no tener ningún caso. Además, no hay ningún otro elemento que permita pensar que las políticas de salud de los países puedan haber influido, entre otras cosas, porque en una enfermedad como esta, las políticas de salud influye en el contagio en una forma muy marginal, no más allá de un 5%", añade Sánchez.

Endeiza dice que también, en algunos de los países que no reportan datos, como los de Oceanía, es porque se trata de islas o tienen poca conexión con sus vecinos, lo que puede retardar la llegada de los primeros casos. "La pandemia se originó en China y se fue extendiendo en primer lugar a los países fronterizos con los que mantiene mayor contacto entre personas, y luego a los países del hemisferio norte con los que tiene vuelos directos y mayor intercambio comercial y turístico (Europa occidental y Estados Unidos). De allí se fue diseminando al resto de América, Oceanía y África. Eso explica también por qué hay países que aún no presentan casos”, explica la infectóloga.

Diferentes medidas de higiene se han adoptado alrededor del mundo. En la imagen, la estatua de Raúl Silva Henríquez en Santiago, mientras es limpiada por personal especializado. FOTO: AFP

Sánchez agrega que “en estos países no hay diagnóstico, no hay capacidad del sistema de salud para efectuar los diagnósticos y para informarlo”. "Tampoco existen razas en particular que tengan mayores defensas contra este coronavirus, porque no existe ningún antecedente que permita pensar en eso y tampoco una política de salud que pueda hacer pensar que en definitiva la gente no se va a enfermar. El tema es diagnóstico”, establece el director del Instituto Salud Pública de la Universidad Andrés Bello

Para Endeiza, que aparezcan casos en estos países es sólo cuestión de tiempo. “Los países con economías más pobres necesitarán de la ayuda de las grandes potencias para poder identificar casos y aislar rápidamente a sus contactos. No se ve fácil el futuro en la mayoría de los países con menos recursos de África y Asia una vez que tengan transmisión local de casos”, argumenta.