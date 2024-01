Todo el mundo parece tener una opinión diferente en cuanto a la frecuencia con la que se deben lavar las toallas y las sábanas. Si bien muchas personas podrían preguntarse si es mejor días o semanas, en una encuesta realizada en el Reino Unido, casi la mitad de los hombres solteros informaron no lavar las sábanas durante hasta cuatro meses seguidos.

Está bastante claro que cuatro meses es demasiado para dejarlo, pero ¿cuál es la frecuencia ideal?

La ropa de cama y las toallas son bastante diferentes y, por lo tanto, deben lavarse en intervalos diferentes. Si bien una o dos semanas generalmente serán suficientes para las sábanas, es mejor lavar las toallas cada pocos días.

De todos modos, ¿a quién no le encanta la sensación de un juego de sábanas limpias o el olor de una toalla recién lavada?

Por qué deberías lavar las toallas con más frecuencia

Cuando te secas, depositas miles de células de la piel y millones de microbios en la toalla. Y como utilizas la toalla para secarte después de una ducha o un baño, tu toalla suele estar húmeda.

También depositas una gran cantidad de piel muerta, microbios, sudor y aceites en tus sábanas todas las noches. Pero a menos que seas un prolífico suéter nocturno, tu ropa de cama no se moja después de una noche de sueño.

¿Con qué frecuencia debes lavar tus sábanas y toallas?

Las toallas también están hechas de un material más grueso que las sábanas y, por lo tanto, tienden a permanecer húmedas por más tiempo.

Entonces, ¿qué tiene la humedad que causa un problema? Las toallas mojadas son un caldo de cultivo para bacterias y moho. Los mohos aman especialmente los ambientes húmedos. Aunque el moho no necesariamente será visible (se necesitaría un crecimiento significativo para poder verlo), esto puede provocar un olor desagradable.

Además de los olores, la exposición a estos microbios en las toallas y sábanas puede provocar asma, irritaciones alérgicas de la piel u otras infecciones de la piel.

Entonces, ¿cuál es la frecuencia ideal?

En cuanto a la ropa de cama, realmente depende de factores como si te bañas o te duchas justo antes de acostarte, o si te acuestas después de un día largo y sudoroso y te duchas por la mañana. En este último caso, tendrás que lavar las sábanas con más regularidad. Como regla general, una vez a la semana o cada dos semanas debería estar bien.

Lo ideal es que las toallas se laven con más regularidad, tal vez cada pocos días, mientras que la toallita debe limpiarse después de cada uso. Debido a que se moja por completo, permanecerá mojado por más tiempo y retendrá más células de la piel y microbios.

Lave sus toallas a temperatura alta (por ejemplo, 65°C), ya que eso matará muchos microbios. Si eres consciente de ahorrar energía, puedes utilizar una temperatura más baja y añadir una taza de vinagre al lavado. El vinagre matará los microbios y evitará que se desarrollen malos olores.

Limpia tu lavadora con regularidad y seca el pliegue de la goma después de cada lavado, ya que este es otro lugar donde les gusta crecer a los microbios.

Toallas malolientes

¿Qué pasa si lavas las toallas con regularidad pero aún huelen mal? Una de las razones de este problema podría ser que los hayas dejado en la lavadora demasiado tiempo después del lavado. Especialmente si se trata de un ciclo de lavado tibio, el tiempo que estén tibios y húmedos permitirá que los microbios crezcan felizmente. En condiciones de laboratorio, la cantidad de estas bacterias puede duplicarse cada 30 minutos.

Es importante colgar la toalla para que se seque después de usarla y no dejar toallas en la lavadora una vez finalizado el ciclo. Si es posible, cuelga las toallas y la ropa de cama al sol. Eso los secará rápida y completamente y fomentará ese encantador olor a algodón limpio y fresco. Usar una secadora es una buena alternativa si hace mal tiempo, pero al aire libre y al sol siempre es mejor si es posible.

Además, incluso si vas a lavar tu toalla, no arrojes una toalla mojada en el cesto de la ropa sucia, ya que la toalla húmeda y sucia será un lugar ideal para que se reproduzcan los microbios. Cuando empieces a lavar la ropa, es posible que la toalla y el resto de la ropa que la rodea hayan adquirido mal olor. Y puede resultar difícil que las toallas vuelvan a tener un olor fresco.

¿Qué pasa con las sábanas y toallas ‘autolimpiables’?

Algunas empresas venden toallas de “secado rápido” o toallas y ropa de cama “autolimpiables”. Las toallas de secado rápido están hechas de materiales sintéticos que se tejen de manera que se sequen rápidamente. Esto ayudaría a prevenir el crecimiento de microbios y los malos olores que se desarrollan cuando las toallas están húmedas durante largos períodos de tiempo.

Pero el concepto de productos autolimpiantes es más complicado. La mayoría de estos productos contienen nanoplata o cobre, metales antibacterianos que matan los microorganismos. Los compuestos antibacterianos detendrán el crecimiento de bacterias y pueden ser útiles para limitar los olores y reducir la frecuencia con la que necesitas limpiar tus sábanas y toallas.

Sin embargo, no eliminarán la suciedad como los aceites, las escamas de la piel y el sudor. Por mucho que me encantaría la idea de que las sábanas y toallas se limpien solas, eso no es exactamente lo que sucede.

Además, el uso excesivo de antimicrobianos como la nanoplata puede hacer que los microbios se vuelvan resistentes a ellos.

*Rietie Venter, profesora asociada, Ciencias Clínicas y de la Salud, Universidad de Australia del Sur