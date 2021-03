Conversatorio: La Constitución con un enfoque de salud

¿Cuáles son las brechas en salud que deben ser resueltas y cómo podría la constitución resolverlas para efectivamente resguardar la salud de las personas? ¿Cuales son los pisos mínimos y cuales son los límites de una Constitución en esta materia?

Sigue el debate en vivo de Laura Albornoz, ex ministra del Sernam durante el gobierno de Michelle Bachelet y candidata por el distrito 10; Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud y máster en Salud Pública, candidato por el distrito 11; Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y miembro del Consejo Asesor Ministerial del Ministerio de Ciencia, candidata por el distrito 10; Arturo Zúñiga, Ex Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, candidato por el distrito 9 y María José Cumplido, historiadora, escritora y candidata por el distrito 11.

Este jueves 25, a las 12:00 horas, a través del Home de La Tercera y Qué Pasa.