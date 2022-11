COP27: ¿Qué tan responsables son los países ricos del calentamiento global?

La 27ª cumbre climática anual de las Naciones Unidas, COP27, se inauguró el lunes en Sharm el-Sheikh, Egipto. El evento, que debería presionar a los gobiernos para que intensifiquen sus compromisos de descarbonización, será el primero en colocar el tema de la compensación financiera por los daños sufridos por los países en desarrollo en la parte superior de la agenda. ¿Qué está en juego y quiénes son los impulsores y agitadores del financiamiento climático?

Cien mil millones de dólares

Clave para entender este tema es la cuestión de los 100 mil millones de dólares. La figura se refiere a la promesa hecha por el presidente estadounidense Barack Obama en diciembre de 2009 cuando las negociaciones amenazaban con fracasar en la desafortunada cumbre de Copenhague. Propuso que los países ricos paguen 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 para financiar políticas de mitigación y adaptación en los países en desarrollo.

En ese momento, esto tenía menos que ver con la “solidaridad Norte-Sur” que con el intento del presidente de EE.UU. de asegurar las promesas de reducción de emisiones de los principales países emergentes. Liderados por China, ninguno cedió.

Según la OCDE, 13 años después, el compromiso está a punto de cumplirse. Pero los países en desarrollo recibieron la noticia con cierto escepticismo. De hecho, la suma consiste principalmente en préstamos en lugar de donaciones. Tampoco está claro si se tratará de una transferencia de ayuda al desarrollo o de fondos adicionales. Cualquiera que sea la respuesta, es probable que los destinatarios casi no tengan control sobre cómo se utilizan los fondos.

Definición de “pérdida y daño”

Ya en la primera COP, celebrada en 1991, un bloque de negociación compuesto por estados insulares vulnerables al aumento del nivel del mar, la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), recomendó un “mecanismo financiero internacional de compensación por pérdidas y daños asociados con los efectos adversos”. efectos del cambio climático”. Doce años después, una primera versión vio la luz en la COP19 en Varsovia. Sin embargo, en 2015, el acuerdo general de la ONU, conocido como el Acuerdo de París, especificó que era una herramienta para la cooperación, no para la compensación. Finalmente se habría negociado un “diálogo sobre pérdidas y daños para los países más vulnerables” en la COP26 en Glasgow (2021) (el llamado “Pacto Climático de Glasgow”).

En los últimos años, los países del Sur Global han presionado para que se lance un mecanismo financiero para compensar los daños en la COP27. Pero Estados Unidos y Europa nunca lo quisieron y no apoyarán la creación de un nuevo fondo. En cambio, argumentarán a favor del fortalecimiento de las instituciones existentes.

Responsabilidades históricas

En las negociaciones climáticas, es esencial comprender el concepto general de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Consagrado en la Convención del Clima de 1992, señala la responsabilidad histórica de los países industrializados en la crisis climática. Una vez más, Estados Unidos se ha opuesto durante mucho tiempo al principio.

Hasta ahora ha eximido a los países del Sur, incluida China, de cualquier obligación de reducción de emisiones. En los últimos años ha incorporado el tema de la financiación de la adaptación y la compensación financiera por los daños sufridos por el Sur Global.

Una central a carbón en Hejin, en Chia central. Foto: AP

El economista Olivier Godard ha señalado que la responsabilidad histórica de los países industrializados no es tan fácil de entender como podría parecer, ya sea sobre bases legales y morales o incluso estadísticas.

Sin embargo, los países emergentes y en desarrollo discrepan. Ya en 1991, el South Center, un grupo de expertos de países del Sur Global, indicó que los países industrializados se habían adelantado durante mucho tiempo al espacio ambiental global, algo que quedó claro al echar un vistazo a las emisiones acumuladas relativas. Por lo tanto, las generaciones actuales tendrían que reparar el daño causado por el comportamiento de sus antepasados.

Para apreciar esto a nivel cuantitativo, el siguiente gráfico muestra las emisiones anuales y acumulativas de gases de efecto invernadero de los países industrializados (conocidos como el grupo del Anexo 1 en la Convención del Clima) y los países en desarrollo, incluidas las principales economías emergentes como China (el grupo no incluido en el Anexo 1). 1 grupo).

Después de la segunda crisis del petróleo en 1980, las emisiones de los países del Anexo 1 alcanzaron su punto máximo y comenzaron a disminuir lentamente. Por el contrario, las emisiones de los países no incluidos en el Anexo 1 han seguido aumentando, y de manera exponencial. Como resultado, mientras que las emisiones de los países industrializados eran el doble de las del grupo “países en desarrollo + China” en 1980, hoy la situación se ha invertido.

Para las emisiones acumuladas, aquellas que podrían medir la responsabilidad histórica, antes de la plena expansión de la revolución industrial en el Norte a fines del siglo XIX, dominan las emisiones de los países del Sur.

El panorama siguió cambiando drásticamente hasta 1980, cuando la proporción de emisiones de los países del Norte alcanzó su punto máximo, el 70 %. Desde entonces, ha disminuido debido al fuerte crecimiento económico de los países emergentes. Hoy todavía está por encima del 50%, pero en menos de 10 años, las emisiones combinadas de los países en desarrollo y emergentes superarán a las de los países industrializados. Las responsabilidades históricas serán entonces compartidas por igual.

¿Una responsabilidad moral?

Antes de 1990, no se cumplían las condiciones básicas para el argumento de la responsabilidad histórica. Las generaciones anteriores no eran conscientes de que las emisiones de gases de efecto invernadero alterarían el clima, por lo que era imposible culpabilizarlas y, por extensión, responsabilizar a las generaciones posteriores. Y no hace falta decir que las generaciones actuales no tienen la capacidad de influir en las opciones energéticas y de desarrollo de las generaciones pasadas.

Además, la aceleración del crecimiento económico en los países emergentes desde la década de 1990 ha hecho que las emisiones se disparen. Como resultado, sus emisiones han excedido cada vez más las de los países del Anexo 1 durante los últimos 20 años.

Una mujer en Nueva Delhi, India, ciudad altamente contaminada. Foto: AFP

Sin embargo, cuando se trata de responsabilidad individual, las emisiones per cápita siguen siendo mucho más altas en el Norte que en el Sur, principalmente debido a la intensidad de su consumo de energía. La única excepción importante es China, donde las emisiones per cápita ahora superan las de la Unión Europea.

Como podemos ver, es imposible resolver la cuestión de la responsabilidad histórica. Ninguna figura, ninguna teoría de la justicia podrá jamás establecer un consenso, y esta cuestión constituirá un escollo para todas las negociaciones.

Un conflicto insoluble

Por lo tanto, será imposible satisfacer todas las demandas del Sur Global en Sharm el-Sheikh. Un estudio publicado en 2018 estimó las “pérdidas y daños” en no menos de $ 290 a $ 580 mil millones por año para 2030 . A medida que empeora el calentamiento global, el costo anual de los impactos podría superar el billón de dólares para 2050.

Independientemente de la confiabilidad de estas estimaciones, es poco realista imaginar que los Estados Unidos y la Unión Europea asuman compromisos que les obliguen a pagar cientos de miles de millones de dólares cada año.

Pero nadie ganará con una COP27 fallida. Habrá que encontrar un compromiso, por insatisfactorio que sea para los países en desarrollo. La diplomacia es también el arte de enmascarar conflictos que nunca encontrarán solución.

*Michel Damian Profesor honorario, Université Grenoble Alpes (UGA)

**Patricio Criqui Directeur de recherche émérite au CNRS, Université Grenoble Alpes (UGA)