¿En qué países se ha aprobado la vacuna y en cuáles se está aplicando?

A este miércoles 16 de diciembre y a más de un año de su detección en China, la pandemia de coronavirus ha provocado al menos 1,64 millones de muertos en el mundo, con casi 74 millones de personas infectadas, y 51,9 millones de recuperados.

Entre los países más golpeados, Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad, con 157 decesos por cada 100 mil habitantes, seguido de Perú (112), Italia (109), Bosnia (105) y Macedonia del Norte (104).

Hasta esta mañana, Europa sumaba 493.165 fallecidos (22.744.336 contagios), América Latina y el Caribe 475.226 (14.187.130), Estados Unidos y Canadá 317.487 (17.198.195), Asia 207.29 7 (13.206.184), Medio Oriente 85.505 (3.685.789), África 57.064 (2.410.124) y Oceanía 943 (30.591).

Con estas cifras en la mesa, los esfuerzos para una vacuna que detenga el avance de la pandemia, y una segunda ola que en Europa avanza poco a poco -sin contar con lo que muchos esperan en Chile-, parecen cada vez más urgentes. Debido a esto, muchos países se encuentran evaluando la posibilidad de generar un permiso de emergencia, mientras que otros aún esperan algún tipo de ayuda internacional.

Esto, porque la carrera por disponer de la vacuna ha llevado a los países con más recursos a asegurar cantidades suficientes para sus poblaciones, derivando en que otros podrían no acceder a ella. Así lo asegura un estudio de la Johns Hopkins School of Public Health, que afirma que una quinta parte de la población mundial no podría vacunarse hasta 2022, debido a que los países ricos ya reservaron más de la mitad de las dosis en principio disponibles para 2021.

Los autores señalan que hasta mediados de noviembre, las reservas totalizaban 7.480 millones de dosis, el equivalente a 3.760 millones de vacunas, considerando que la mayoría de los tratamientos se completan con dos inyecciones. En este apartado, Chile se encuentra 6º a nivel mundial, tras Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Australia; y sobre Israel, Nueva Zelanda, Hong Kong y Japón, gracias a sus acuerdos con los distintos laboratorios.

Pedidos anticipados de vacunas según porcentaje de la población (Imagen: NYT)

A toda prisa

Así, las campañas de vacunación por parte de algunos países ya se inició, o bien se encuentra en trámite para las próximas semanas, en su mayoría gracias a la vacuna de Pfizer/BioTech.

El pasado 2 de diciembre, el Reino Unido fue la primera nación occidental en aprobar una vacuna para uso de emergencia y también la primera del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer/BioNTech, seguido por el reino insular de Bahrein en Asia, segundo país en otorgar autorización de uso de emergencia a Pfizer, el 5 de diciembre, de forma gratuita para su población.

Posteriormente, el 9 de diciembre, el regulador de salud de Canadá también aprobó la vacuna de Pfizer. El país recibirá hasta 249.000 dosis este mes y 4 millones de dosis de la vacuna para marzo. En Arabia Saudita, la Autoridad de Alimentos y Medicamentos aprobó el 10 de diciembre el candidato a vacuna Pfizer para uso de emergencia en el reino.

Este sábado a la lista se unió Estados Unidos, luego que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobara su distribución a fines de la semana pasada. La campaña ya se inició con casi 3 millones de dosis, y se espera que para fines del primer trimestre de 2021 se distribuyan 100 millones de dosis en el país.

Otro de los países que ya comenzó los trámites es México, tras la aprobación del uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech. Se prevé que el país reciba 250 mil dosis, suficiente para 125 mil personas. Se espera que las vacunas comiencen la próxima semana. Por otro lado, Israel ya recibió su primer lote de vacunas de Pfizer, y la campaña de vacunación masiva comenzará a partir del 27 de diciembre, aunque la vacuna aún no ha recibido la aprobación de su organismo regulador, y se suma a Singapur, Costa Rica y Panamá, quienes esta semana autorizaron también el uso de esta vacuna en su población.

A este listado también debemos añadir a Rusia con su Sputnik V, que inició la vacunación general de ciudadanos a través de 70 clínicas a inicios de diciembre. Moscú, principal foco de infecciones en el país, con casi 30 mil casos diarios, espera inocular a entre 6 y 7 millones de moscovitas, que recibirán dos inyecciones seguidas. Además, su vecino China ya recibió el visto bueno de sus vacunas de cosecha propia y el programa de vacunación experimental se está llevando a cabo en varias ciudades, con personal militar y de salud.

Finalmente, en Chile el Instituto de Salud Pública ha autorizado esta tarde el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por los laboratorios Pfizer/BioNTech, cuya campaña debería comenzar en las próximas semanas.