Fact Checking 33: ¿Bill Gates cree que el coronavirus es positivo? ¿En Filipinas matarán a personas que no cumplan cuarentena?

Bill Gates: “Algunos ven el Covid-19 como un desastre, yo prefiero verlo como el gran corrector”

Hace algunos días se ha difundido a través de Facebook, Twitter y WhatsApp una carta aparentemente escrita por el fundador de Microsoft, Bill Gates. La epístola hace un llamado a ver el “propósito espiritual detrás de todo lo que sucede”, intentando dar una respuesta a lo que podría dejar como enseñanza la crisis de Covid-19.

Esta información es falsa. Hasta ahora Bill Gates no ha afirmado ninguna de las reflexiones que se presentan en el escrito. La carta que circula en distintos idiomas, como español. Inclusive la semana pasada el diario británico The Sun, publicó la misiva como real, debiendo disculparse horas después: “La historia ahora ha sido eliminada. Todos los días, The Sun decide no publicar cientos de historias y nos disculpamos por este error”.

La carta estableció 14 puntos, para intentar dar con una respuesta teológica a la crisis, pero ninguno fue escrito de puño y letra por Gates. Un medio español se puso en contacto con la Fundación Bill and Melinda Gates, a quienes señalaron, “podemos confirmar que este mensaje no ha sido escrito por Bill”.

En Filipinas, el presidente ordenó disparar a matar a personas que no cumplan cuarentena por coronavirus

Una de las noticias más impactantes que circula en los medios es la que proviene de Filipinas, país ya conocido por sus estrictas medidas de seguridad y de sanción. Bajo esa lógica, en medio de la crisis sanitaria por coronavirus, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dio la orden de “disparar a matar” a quienes incumplan la cuarentena por Covid-19.

El mandatario no lo dudó. "Mis órdenes son para la policía y el Ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar”, señaló en un discurso a través de la televisión local.

Cuando se realicen protestas, sin autorización, en medio de la cuarentena impuesta por el Gobierno, Duterte agregó. "A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba” amenazó.

Filipinas recientemente aprobó una ley que incluye 4 mil millones de dólares, con el objetivo de ser repartidos en hogares vulnerables. Esta medida se encuentra bloqueada provisoriamente, ya que aún se se encuentra en desarrollo una base de datos consolidada para ver quiénes realmente lo necesitan.

Colegio de Kinesiólogos de Chile rechaza la contratación de estudiantes para prestar atención en clínicas

A través de un comunicado, el Colegio de Kinesiólogos de Chile, en el marco general de la pandemia mundial de Covid-19, realizó una declaración donde fijó su posición en cinco puntos.

El principal y que ha generado cierta polémica, es sobre la contratación de estudiantes para prestar atención a pacientes. “Rechazamos categóricamente la posibilidad de que se contrate a estudiantes de kinesiología para prestar atención clínica a personas que concurren a centros asistenciales", señala el documento.

"Existe una gran cantidad de kinesiólogos titulados en universidades reconocidas por el Estado disponibles para ser contratados, y que cuentan con las competencias profesionales requeridas para entregar una atención clínica segura y de calidad”, añade.

También aclara que mantienen su compromiso irrestricto con la atención y cuidado kinesiológico de todas las personas, además exigen a la autoridad sanitaria que haga entrega de toda la implementación requerida para proteger la salud de cientos de kinesiólogos que trabajan a diario en centros asistenciales a lo largo de Chile, así como también que los profesionales cuenten con contrato profesional y la incorporación de kinesiología en el proyecto de telerehabilitación propuesto por Fonasa.