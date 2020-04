Fact Checking 61: ¿La Cruz Roja está utilizando figura de Roberto Gómez Bolaños en su campaña contra el coronavirus? ¿Beber agua tónica ayuda a prevenir el virus?

¿La Cruz Roja está utilizando figura de Roberto Gómez Bolaños en su campaña contra el coronavirus?

Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), ​​​conocido popular y artísticamente como Chespirito, es el responsable de figuras icónicas como el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado.

Debido a su gran popularidad, la Cruz Roja mexicana decidió utilizar la imagen del mencionado Chapulín Colorado para llamar a que las personas respeten las medidas de las autoridades y se queden en sus casas.

Nunca salvar una vida había sido tan fácil #QuedateEnCasa, señala el texto de la publicación. En la imagen, se puede ver una caricatura del personaje con la frase: Quédate en casa, más vale prevenir que cien volando.

Esta última, si bien está mal escrita, hace alusión al estilo humorístico del personaje, el que habitualmente mezclaba los dichos y frases. En este caso, más vale prevenir que lamentar y más vale pájaro en mano que cien volando.

¿Se cancelan las fiestas de San Fermín en España?

“Hoy les hemos convocado para darles una noticia que por muy esperada que fuese no deja de producirnos a todos un pozo de tristeza”, Con esa frase inició la conferencia de prensa la alcaldesa subrogante de Pamplona (España), Ana Elizalde, el pasado 21 de abril.

“Porque eso, tristeza, es lo que nos causa tener que anunciarles que hemos tomado la decisión de suspender las fiestas de San Fermín”, continuó la representante.

Desde hace 82 años que el evento no se suspendía de manera completa. La última vez que tuvo lugar la cancelación completa de las fiestas fue para la guerra civil española de 1938. La celebración es una de las más populares en España, con cientos de visitantes de todo el mundo para vivir la experiencia de las corridas de toros por las calles de la ciudad de Pamplona.

“Aún faltan dos meses y medio para el 6 de julio (se extendía originalmente hasta el 14 de julio), pero parece evidente (...) que nuestras queridas fiestas están muy reñidas con el coronavirus”, manifestó la autoridad, que difundió una campaña para celebrar de una manera distinta las festividades. “Los viviremos, con toda nuestra alma”, relata el video, a la espera de que se pueda agendar una nueva fecha para la tradicional celebración española.

Beber agua tónica o suplementos de quinina ayuda a prevenir o tratar el Covid-19

Desde que estalló el coronavirus las noticias e informaciones que apuntan a diversas formas de hacerle frente han abundado. La mayoría de las veces con afirmaciones falsas.

Esta no es la excepción: la cadena que circula por WhatsApp, Twitter y Facebook, en la que se indica que beber agua tónica o suplementos de quinina, uno de sus compuestos, ayuda contra el Covid-19, es falsa.

De hecho, en la Organización Mundial de la Salud y distintos institutos de salud no hay estudios que avalen la información. Es más: hasta ahora no hay ningún medicamento, ni tratamiento casero que pueda curar el coronavirus.

Incluso compañías que producen agua tónica, como Fever-Tree en Estados Unidos, han tenido que salir a desmentir la información: “Nos gustaría aconsejar que no se use nuestra agua tónica para nada más que no sea un trago sabroso para mantener el espíritu en alto durante este tiempo difícil”, expuso la empresa.

La quinina sí ha sido utilizada para el tratamiento de la malaria, pero en este caso, no es efectiva para la pandemia que actualmente azota al mundo.