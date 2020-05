Fact Checking 78: ¿Este 2020 no habrá celebración de Fiestas Patrias? ¿Los guantes y mascarillas no sirven para proteger del coronavirus?

Este 2020 no habrá celebración de Fiestas Patrias

Desde marzo, tras la llegada del coronavirus a Chile, comenzaron a suspenderse todo tipo de actividades, desde eventos deportivos, fiestas, recitales, celebraciones privadas y más. Si bien estamos en mayo, ya comienza a diseñarse la agenda para el segundo semestre.

El primer gran afectado parece ser el 18 de septiembre, las tradicionales celebraciones de Fiestas Patrias. La primera señal la dio la comuna de Ñuñoa este lunes, a través de su alcalde Andrés Zarhi, que confirmó la cancelación de todas las actividades planificadas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Felipe Alessandri, alcalde de Santiago señaló que en julio se evaluará la posible realización de las tradicionales fondas en el Parque O’Higgins. Sin embargo dijo que “el sentido común nos dice que no debería haber fondas”.

Ahora se sumó Maipú. La alcaldesa Cathy Barriga anunció a través de las redes sociales la suspensión de Maipeluza, la tradicional celebración en su comuna, debido a la contingencia sanitaria y para así poder destinar recursos para apoyar a familias que lo necesiten y cubrir necesidades básicas, explicó la alcaldesa.

Y también hizo lo propio Coquimbo con la fiesta de la Pampilla. “Junto a la mayoría del concejo municipal damos por suspendida la realización de la Pampilla de #Coquimbo ante la pandemia Covid-19 que avanza día a día”, explicó a través de Twitter, Marcelo Pereira, el alcalde de la ciudad.

Sin embargo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich dijo el martes que aún no existe una postura oficial sobre la materia. “Anticipar la situación que vamos a vivir epidemiológicamente para septiembre es extremadamente difícil como para que demos una indicación en la materia”. Pero la aseveración la dijo antes de la explosión de contagios que se conoció ayer.

Sobre la posibilidad de suspender las fondas del Parque O’Higgins, el intendente Felipe Guevara explicó a La Tercera que “aún no lo conversó con el alcalde Alessandri, porque hoy tenemos otras urgencias en Santiago y aún faltan varios meses para las Fiestas Patrias. Lo que queremos como Gobierno es ir tomando las decisiones lo más precisas posibles, sin adelantarnos, pero con total sentido de urgencia y responsabilidad. Creo que aún es prematuro hablar de Fiestas Patrias, vacaciones o lo que nos deparen los próximos meses, porque de estas dos o tres semanas, dependerá buena parte de lo que pasará en el año”, señaló.

Viróloga estadounidense señala que uso de mascarillas y guantes no protegen del coronavirus

En abril comenzó a difundirse un video a través de redes sociales, bajo el título de Plandemic: The Hidden Agenda Behind Covid-19, el que entregaba teorías sobre el origen del virus y su transmisión.

En un formato similar a un documental, en el registro se entrevista a la viróloga Judy Mikovits, que asegura que el Covid-19 fue liberado de un laboratorio y que no hay forma que se pueda haber dado de forma natural.

Mikovits también afirma en el video que el uso de mascarillas y guantes no sirven para proteger a las personas, sino que provocan que éstas enfermen todavía más.

Otra de las aseveraciones de este documental es que la vacuna contra la gripe hace que las personas más susceptibles al Covid-19, señalando como referencia un estudio del Ejército de Estados Unidos, sin embargo, en esa investigación no se establece una relación de causa y efecto.

Agrega que el virus fue inyectado en la población a través de otras vacunas. La Organización Mundial de la Salud ha sido insistente en indicar la seguridad de las vacunas.

Mikovits ya ha sido cuestionada por sus polémicas aseveraciones. Fue noticia en 2009 por afirmar que existía un vínculo entre el síndrome de fatiga crónica y un retrovirus, algo que fue desmentido. Más tarde se la acusó de robar documentos de un instituto de investigación del que luego sería despedida.

Facebook y YouTube finalmente eliminaron el polémico video. “Sugerir que usar una mascarilla puede enfermarte podría provocar un daño inminente, por lo que estamos eliminando el video”, indicó Facebook. Usar mascarilla puede disminuir la propagación del coronavirus de una persona enferma a una persona sana, ha destacado la Clínica Mayo.

Un portavoz de YouTube dijo que la compañía lo eliminó porque su "contenido incluye consejos de diagnóstico médicamente sin fundamento para Covid-19".

Como el video es demasiado largo para ser compartido en Twitter, algunos clips más pequeños que se comparten serán evaluados para determinar si violan sus reglas, indicó un portavoz de la compañía, que ya ha bloqueado #Plandemic, #PlagueofCorruption y #Plandemicmovie de las tendencias y búsquedas.

Polacos podrán votar por carta

En las elecciones recientemente postergadas, los polacos podrán votar en persona pero también tendrán la opción de votar por correo, según las nuevas normas aprobadas por la legislatura. Hasta ahora, sin embargo, no se ha fijado una fecha para los comicios.

Los legisladores aprobaron la noche del martes una reforma a la ley electoral luego de que fue necesario postergar los comicios del 10 de mayo en medio de la pandemia del coronavirus. Las autoridades no pudieron organizar a tiempo unas elecciones exclusivamente por vía postal y la oposición denunció que no era justo que sus candidatos no puedan hacer campaña durante el confinamiento mientras el presidente Andrzej Duda aparece con frecuencia en la televisión estatal.

El voto a favor de la reforma electoral fue de 244 a favor y 137 en contra, con 77 abstenciones. Aún debe ser aprobada por el Senado y promulgada por el presidente. El titular del Parlamento no ha anunciado aún la fecha de los nuevos comicios, que deben celebrarse antes de finales de julio.

Duda, cuyo período expira el 6 de agosto, está buscando la reelección y encabeza las encuestas frente a otros nueve candidatos. Por ley debe ser imparcial, pero frecuentemente apoya al partido gobernante Ley y Justicia.