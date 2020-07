Fact Checking: ¿Aysén es la única región del país sin fallecidos por coronavirus? ¿Cuarentenas dinámicas aplicadas en Alemania son similares a las usadas en Chile?

Aysén es la única región del país sin fallecidos por coronavirus

La publicación diaria de las cifras oficiales del coronavirus en el país, que diariamente entrega el Ministerio de Salud, señala que la Región de Aysén, es la única que no registra personas fallecidas en el país.

Sin embargo, las cifras que entrega el Departamento de Estadísticas e Información del mismo Ministerio (DEIS), registran cinco fallecidos por coronavirus en esta región. Cuatro casos sospechosos, y un quinto caso confirmado, que se trata de una persona en el rango etario de los 10-y 14 años que corresponde a Chile Chico, cuyo deceso estaría fechado el 11 de junio.

La existencia de un caso confirmado que no ha sido registrado en ninguno de los informes epidemiológicos llamó la atención de Ricardo Baeza-Yates. Ante la consulta en redes sociales sobre información de Aysén, el académico de la Universidad de Chile asegura que en Aysén sí hay personas fallecidas. “Es uno de los 6.089 casos confirmados por el DEIS. Además, dos personas fallecieron antes del 21 de marzo, cuando fue la primera notificación, pero nunca lo dijeron”, asegura.

El alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, en conversación con el Fact Checking de La Tercera, señaló que el caso de una persona fallecida que se atribuye a la comuna corresponde a una menor de edad de la ciudad. Sin embargo, dice que la menor está mal registrada como fallecida por coronavirus, “ya que padecía una enfermedad preexistente. Y si bien tuvo coronavirus, fue dada de alta”, falleciendo después del alta, indicó.

Sin embargo, Baeza-Yates explica que muchos de los casos informados por el DEIS no tienen un PCR positivo, aunque sí uno médico, como en este caso, que dio un diagnóstico clínico, que generó que hoy exista un registro confirmado en la región. “Hace dos informes que hay casos de fallecidos en Aysén, pero para el Minsal todavía no hay ninguno en la región”.

Consultados por esta incongruencia, el Ministerio de Salud dice que la información es correcta, y que la región de Aysén no tiene casos de personas fallecidas.

Cuarentenas dinámicas aplicadas en Alemania son similares a las usadas en Chile

Alemania declaró una situación epidémica de alcance nacional el 16 de marzo. En ese contexto el país aplicó la llamada Ley de Protección contra Infecciones en todos los estados federales de la nación. Alguna de ellas, por ejemplo, fueron restricción a la entrada y regreso de las áreas de riesgo, además de cuarentenas.

El plan germano también incluyó un sólido apoyo financiero a sus empresas, por lo que hoy la nación es destacada en el manejo de la pandemia y ahora está en una etapa de reintegrarse a cierta normalidad.

Pese a ello, la semana pasada, el país comenzó a experimentar brotes regionales, que muestran que el peligro de la pandemia está lejos de desaparecer.

Pasada la primera ola, hoy Alemania está tomando nuevas medidas para contener está segunda ola, entre las que destacan que la población se pueda hacer la prueba para detectar el virus incluso si no muestran ningún síntoma.

Además, el gobierno Federal ha aplicado cuarentenas localizadas. A mediados de junio, ante nuevos casos en Berlín y Gotinga, se aplicó cuarentena a complejos de viviendas en esas ciudades que afectó a unas 700 personas. Las autoridades dicen que están implementando este tipo de medidas extremas para evitar un bloqueo más generalizado.

El ministro de Salud Enrique Paris, en la entrega de cifras oficiales el 1 de julio defendió lo que denomina política de cuarentenas dinámicas aplicadas en el país, y consultado por este tema, respondió que esa medida “está siendo llevada a cabo en todo el mundo; no quiero decir que Chile haya sido un ejemplo, pero están copiando ese ejemplo, y tenemos en estos momentos en Australia, Alemania, se acaba de tomar una anoche en Inglaterra, y en Canadá, porque también es una forma adecuada de controlar la diseminación de la pandemia”.

Sin embargo, Cristian García, epidemiólogo de la Universidad de Santiago, no concuerda con la comparación que hace el ministro, y asegura que es muy alejado de lo que se ha hecho en Chile. “En Alemania lo que se ha hecho una reacción rápida a pequeños brotes luego de la gran ola, acá se hicieron cuarentenas parciales en pedazos de comunas apuntando a una inmunidad de rebaño”, explica García.

En Alemania se realizó distanciamiento físico con apoyo estatal, agrega. Posteriormente frente a reactivaciones o pequeños brotes, lo que ahora se hace con cuarentenas parciales, es controlarlos rápidamente. “Ha pasado en Alemania, China, Corea, Japón, pero está lejos de ser parecido siquiera de lo que se hizo al principio en Chile”.

“Pero acá, al cortar una comuna como Ñuñoa, por ejemplo, se hace sin asumir que la ciudad funciona no como un organismo vivo. No es correcto. Hay que controlar primero el brote, y en una segunda ola es esperable que existan brotes. Por eso es eficiente controlar casos en menos de 24 horas y aislar a todas las personas, para evitar posibles rebrotes en cualquier parte”, dice García.

La tradicional fuente de soda Las Lanzas comenzó esta semana a funcionar como delivery tras permanecer cerrada desde el 16 de marzo. Crédito: AgenciaUNO

Por eso, recalca, son medidas diferentes. “Alemania tiene una estructura de población distinta, la estructura social también, viven en promedio dos personas por casa, en Chile 3,8 aproximadamente lo que es bastante más. También acá muchas personas no pueden cumplir la cuarentena porque muchos trabajan en Chile de manera informal, es un ciclo complejo”, dice García.

José, un científico chileno que vive en Alemania, también dice que comparación es compleja por dos razones principales, explica. La primera es que Alemania es una República Federal compuesta de 16 estados, por lo que las decisiones no se toman de manera central por el presidente o el Canciller, sino que de forma local, por lo que cada estado puede haber adoptado una estrategia distinta.

“Lo segundo es la organización territorial de Alemania, en la cual jerárquicamente luego de los estados vienen los distritos (urbano o rurales) y después las municipalidades. Intuitivamente uno pensaría que el equivalente en Chile sería estado a región, Distrito a provincia, municipalidad a comuna, pero por ejemplo la ciudad-estado de Berlín tiene 12 distritos, ¿entonces una cuarentena selectiva en un distrito sería una cuarentena dinámica o no? ¿Y en Chile, una cuarentena selectiva en la provincia de Magallanes sería una cuarentena dinámica o no? Mi impresión es que geopolíticamente Chile y Alemania simplemente no son comparables”, aclara.