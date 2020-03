Fact checking coronavirus IV: ¿Me puedo infectar con la picadura de un mosquito? ¿Sirve la luz ultravioleta para combatir este virus?

Este martes en la tarde, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de contagio en Chile. Se trata de un médico de 33 años, que se encuentra en Talca. Se suma a los 94.278 casos registrados a nivel global, de los cuales 80.425 corresponden a China. A la fecha, los decesos son 3.220.

Considerando la gravedad de los hechos, y la rápida propagación que ha tenido la pandemia originada en Wuhan, China, es fundamental tener claridad de qué cosas sirven y cuáles no en relación al coronavirus. Las denominadas fake news abundan, aquí descartamos algunas, y a su vez, confirmamos noticias reales.

¿El coronavirus viaja por el aire?

El coronavirus viaja por el aire a través de gotitas de saliva o mucosidad que expulsamos al toser o estornudar. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que al estornudar, es necesario taparse la boca con la parte interior del codo -no con las manos- y usar pañuelos de papel que después hay que tirar de inmediato.

La OMS señala que las gotículas respiratorias pueden alcanzar hasta un metro de distancia de una persona que tose o estornuda.

La organización también pide lavarse bien las manos con agua y jabón, que es la principal medida de precaución.

Los medicamentos para el VIH o el ébola sirven para el coronavirus

Hasta hoy el coronavirus no tiene cura. No existe ningún medicamento para combatirlo, solo medicamentos para tratar sus síntomas, de manera paliativa. Ni siquiera fármacos que hoy se usan para combatir enfermedades como el VIH o el ébola.

Sylvie Briand, directora del Área de Preparación para Urgencias Infecciosas de la OMS, dice en el sitio web de la organización que no hay evidencia de que ninguno de estos medicamentos "realmente sean útil contra el coronavirus”.

¿Se transmite a través de picaduras de mosquito?

Esto es falso, alerta la OMS. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que pueda transmitirse por medio de mosquitos. Para protegerse, es necesario evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, y practicar una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias.

Los niños no contraen la enfermedad

Aunque hasta ahora, no hay víctimas menores de 10 años en ninguna parte del mundo, pero eso no significa que no se puedan contagiar. Por ejemplo, en España, se confirmó el caso positivo de una escolar de cuatro años que estudia en Madrid, y que está actualmente “asintomática”. La menor fue contagiadas por sus padres, ambos positivos de la enfermedad.

¿El frío puede combatir el coronavirus?

La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a a los 37 grados con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el coronavirus es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿Billetes o monedas puedes transmitir el virus?

El riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus por el contacto con objetos, como monedas, billetes o tarjetas de crédito, es muy bajo.La información preliminar indica que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más. Un objeto puede resultar contaminado si una persona infectada tose o estornuda encima del mismo o lo toca. Mediante una correcta higiene de las manos, el riesgo de infectarse por contacto con objetos, como monedas, billetes o incluso tarjetas de crédito, es muy bajo.

¿Los secadores de mano combaten el virus?

No. Los secadores de manos no matan al nuevo coronavirus. Para protegerse hay que lavarse las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpias, hay que secarlas bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente.

¿Sirve la luz ultravioleta para eliminar el virus?

Entre las muchas soluciones que hoy polulan en la red, está el uso de luz ultravioleta, la que tendría la propiedad de eliminar el virus. Pero no se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar eritemas (irritación de la piel) y no eliminarán el virus.

¿Puedo ingerir o rociarme alcohol o cloro para combatir el coronavirus?

No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

¿Comer ajo me puede ayudar a prevenir el virus?

El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual.

¿Es útil aplicarse aceite de sésamo en el cuerpo?

No. El aceite de sésamo no mata al nuevo coronavirus. Hay desinfectantes químicos que, aplicados sobre las superficies, pueden matarlo, como los desinfectantes a base de lejía o cloro, algunos disolventes, el etanol al 75%, el ácido peracético y el cloroformo.Sin embargo, estos productos tienen una eficacia escasa o nula contra el nuevo coronavirus si se aplican en la piel o bajo la nariz y, además, pueden dañar la piel.