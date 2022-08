Fact checking: ¿Los Simpsons predijeron la viruela del mono? ¿Rusia expulsa a la OMS de su territorio?

1. Los Simpsons predijeron la viruela del mono

Contrario a lo que señalan algunas publicaciones en redes sociales, la serie animada de “Los Simpsons” no predijo en un capítulo el brote de viruela del mono en 2022. Una imagen circulando con esta afirmación combina fotogramas de capítulos distintos que no mencionan esta enfermedad.

Publicaciones en Facebook con esta aseveración comparten la imagen de Homero mientras toma una cerveza con un simio junto a una segunda imagen se ve cómo el personaje tiene un sarpullido rojizo en la piel y se han compartido más de 5.000 veces.

Sin embargo, las imágenes utilizadas no corresponden a un mismo capítulo y no mencionan a dicha enfermedad.

El fotograma de Homero con el simio tomando cerveza puede verse en el capítulo “Girly Edition”, transmitido en 1998. De acuerdo con la sinopsis en el sitio IMDb, Homero “consigue que un mono ayudante llamado Mojo haga sus tareas”. No menciona a la viruela del mono como parte de la trama.

El capítulo en el que el personaje tiene el sarpullido se llama Milhouse of Sand and Fog y fue transmitido en 2005. El sitio IMDb comparte una imagen similar en una página referente al episodio y explica que, en la trama, Homero contrae varicela, no viruela del mono.

Si bien la viruela del mono y la varicela son enfermedades virales, estas son ocasionadas por dos virus distintos: el virus de la viruela del mono -parte de la familia de los virus que causa la viruela- y el virus de la varicela-zóster (VVZ), respectivamente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la viruela del mono fue detectada por primera vez en seres humanos en 1970.

Luego de que el organismo internacional declaró a la enfermedad como una emergencia de salud internacional, el nivel más alto de alerta otorgado por la OMS a un padecimiento, se han confirmado más de 27.800 casos en más de 80 países.

2. Rusia expulsa a la OMS de su territorio

“Rusia expulsa a la organización mundial de la salud de su territorio y le cierra sus oficinas”, se lee en publicaciones en Twitter, Instagram y Facebook.

La afirmación, que también ha sido compartida en inglés, circula en un contexto de desinformación sostenida contra la OMS y Naciones Unidas desde el inicio de la pandemia.

Captura de pantalla de una publicación en Twitter hecha el 9 de agosto de 2022.

Desde la Oficina Regional para Europa de la OMS dijeron a la agencia AFP que el organismo “sigue operando una oficina local en Rusia, así como una oficina regional centrada en las enfermedades no transmisibles”.

En efecto, tanto la oficina local como la regional se encuentran en Moscú, en la dirección 9 Leontyevsky Pereulok. La primera se estableció en 1998, mientras que la Oficina Europea de la OMS para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (Oficina de ENT) se abrió en 2014.

En mayo de 2022, el órgano decisorio de la OMS para la región europea aprobó una resolución en la que se pedía al director regional que estudiara opciones para salvaguardar el trabajo de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles, incluido el traslado de la sede fuera de Rusia.

La Oficina Regional para Europa detalló a la AFP que el asunto sigue “en estudio”.

“La invasión rusa de Ucrania ha sido un asunto de gran preocupación para los miembros de la OMS en su conjunto y todos los estados miembros aprobaron una resolución en la Asamblea Mundial de la Salud donde critican la invasión y su impacto perjudicial para la salud en Ucrania”, añadió.

El canal ruso RT, respaldado por el Kremlin, informó el 17 de mayo de 2022 que distintas propuestas para poner fin a la pertenencia de Rusia a organizaciones internacionales, incluida la OMS, habían sido enviadas al Parlamento ruso para su debate.

Sin embargo, la cuenta oficial en Twitter de la misión rusa ante Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra publicó el 22 de mayo de 2022 que los rumores de que el país se retiraría de la OMS eran “simplemente falsos”.

Al 9 de agosto de 2022, Rusia aún figura como país miembro de la OMS.