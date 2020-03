Fact Checking XII: ¿El cobre detiene el avance del coronavirus?

144 casos confirmados con el virus Covid-19 en la Región del Ñuble

El miércoles por redes sociales comenzó a circular una gráfica de la Seremi de Salud de la Región del Ñuble, en la cual aparecen georeferenciados la cantidad de casos supuestamente confirmados con el virus Covid-19. Las cuentas que divulgaron el mensaje hacían referencia al aumento de los contagiados y la gravedad que se vive en esa zona.

En la imagen se señala que en toda la región existirían un total de 144 casos. Sin embargo, el dato es falso. Los reportes oficiales con la cantidad de casos confirmados son informados cada día de manera centralizada por el Ministerio de Salud.

En el último reporte del Minsal se registra que en esa región hay solamente, hasta el momento, un total de 26 contagiados. La situación de Chillán causó harta polémica debido a que una persona con el virus asistió a un gimnasio de crossfit, con lo cual se aumentaron los contagios en esa ciudad.

El cobre detiene el avance del coronavirus

Un reciente estudio publicado por The New England Journal of Medicine, reveló una investigación en la que pusieron el coronavirus en distintas superficies, tales como plástico, metales y aluminios, madera y también cobre. Este último resultó ser muy llamativo, ya que el virus murió muy rápido, a diferencia del plástico por ejemplo, en el que dura más de tres días.

El Dr. Ricardo Espinoza, infectólogo de Clínica Las Condes, señala que “aquellas superficies que están expuestas al público como mesas, pasamanos y otros, sería recomendable plantearse que fueran de cobre”.

Gary Neville, ex futbolista de Manchester United, cederá sus hoteles para pacientes con coronavirus

En los últimos días circuló en las redes sociales, e incluso en diferentes medios de comunicación, que la línea de hoteles de Cristiano Ronaldo, sería transformada provisoriamente en hospitales para pacientes contagiados con coronavirus. Al poco tiempo, la noticia fue desmentida, confirmándose que la información era falsa.

Pero ahora, se dio a conocer el caso de un futbolista (ya retirado), que efectivamente cederá su cadena de hoteles para pacientes enfermos. Se trata de Gary Neville, integrante del mítico Manchester United, campeón de la Uefa Champions League 1999 y seleccionado de Inglaterra por más de una década.

El ex defensor de los Diablos Rojos, confirmó a través de un video, que entregará a la NHS (Servicio Nacional de Salud británico), el uso de su cadena de hoteles para afrontar la crisis sanitaria. Sus empleados seguirán recibiendo sus respectivos sueldos, como lo hacen normalmente.