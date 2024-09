La actriz Gillian Anderson acaba de publicar un libro de fantasías sexuales titulado Want (Querer), que recoge una amplia gama de fantasías enviadas anónimamente por mujeres de todo el mundo.

No es la primera vez que lo hace. En 1973, la autora estadounidense Nancy Friday publicó Mi jardín secreto, un volumen que provocó un intenso debate en su momento y que ahora se considera un hito importante en el movimiento sex-positive. Cada libro ofrece una fascinante instantánea de las relaciones de las mujeres con su propia sexualidad en un momento diferente de la historia.

Fantasías sexuales: ¿deberías compartirlas con tu pareja?

Aunque las actitudes, el vocabulario y el contenido específico de las fantasías han cambiado sin duda en el medio siglo transcurrido desde entonces, hay similitudes sorprendentes entre los libros. Esto no sólo es cierto en lo que respecta a los temas (las aventuras amorosas en el lugar de trabajo y el sexo en grupo son aparentemente atractivos atemporalmente), sino también en lo que respecta a cómo se sienten las personas con respecto a sus fantasías. La vergüenza, en particular, sigue ocupando un lugar preponderante en los sentimientos de muchas mujeres con respecto a sus propias imaginaciones eróticas.

Investigaciones anteriores indican que la mayoría de los adultos (de todos los géneros) tienen fantasías sexuales, lo que sugiere que muchos de nosotros hemos tenido que lidiar con la cuestión de si contarle a nuestra pareja sobre las nuestras. Durante los últimos cuatro años, hemos estado realizando investigaciones que exploran esta cuestión: ¿cómo deciden las personas si revelar o no sus fantasías sexuales y qué sucede cuando lo hacen?

Un acto de cercanía

Las mujeres que aparecen en Mi jardín secreto y Quiero varían considerablemente en el grado en que han decidido compartir sus fantasías con una pareja. Algunas describen relaciones apasionadas potenciadas por la revelación y puesta en práctica de fantasías eróticas, mientras que otras tienen la intención de llevarse su fantasía favorita a la tumba.

Nos interesaba comprender la psicología de enfoques tan radicalmente diferentes. En un estudio publicado a principios de este año en The Journal of Sex Research, pedimos a 287 personas que reflexionaran sobre una fantasía sexual reciente o destacada. Descubrimos que más del 69 % de los participantes ya habían revelado su fantasía a una pareja. De ellos, más del 80 % la consideraron una experiencia positiva.

Como era de esperar, los participantes mencionaron con frecuencia el deseo sexual como la razón principal para abrirse. Por ejemplo, muchos dijeron que habían compartido su fantasía con una pareja con la esperanza de poder llevarla a cabo juntos. Otros informaron que hablar de fantasías sexuales les resultaba excitante o que hablar de deseos secretos les permitía saber más sobre su pareja.

Varios participantes explicaron que valoraban la honestidad y la apertura y que el nivel de confianza y compromiso en su relación les hacía sentir seguros de compartir su fantasía con su pareja.

Sin embargo, no todos los motivos para revelar sus fantasías eran positivos. Algunos dijeron que revelaron sus fantasías en un último intento por darle vida a una vida sexual insatisfactoria.

El poder de la vergüenza

Entre el grupo que había optado por no compartir su fantasía, muchos citaron el contenido de la misma como la razón principal. En consonancia con los relatos de My Secret Garden y Want, varios de nuestros participantes se avergonzaban de su fantasía o la consideraban demasiado extrema o tabú para compartirla con su pareja.

La actriz Gillian Anderson. Foto: Reuters

Algunas personas, especialmente aquellas cuyas parejas no habían respondido bien a conversaciones similares en el pasado, estaban preocupadas de recibir una respuesta negativa que pudiera causar problemas en su relación. También escuchamos a varias personas que explicaron que, en términos simples, sus fantasías eran placeres privados que no tenían ningún deseo ni intención de comentar con nadie.

En una serie de estudios de seguimiento que aún no se han publicado, hemos explorado algunas de estas ideas con más profundidad. Un hallazgo importante es que los rasgos de la relación son un predictor clave de si una persona revelará o no su fantasía. Por ejemplo, la revelación era más probable en relaciones que ya implicaban grandes dosis de novedad y exploración sexual.

También confirmamos que el contenido de una fantasía es fundamental para la decisión de una persona de compartirla o no. Es poco probable que se revele cualquier cosa que pueda ser considerada inaceptable por una pareja o que de alguna otra manera pueda amenazar la relación (como un alejamiento de la monogamia).

De hecho, incluso entre los participantes que ya habían compartido una fantasía, descubrimos que más de la mitad también tenían al menos una más que no estaban dispuestos a divulgar.

Si bien nuestros hallazgos sugieren que las personas que deciden contarle a su pareja sus fantasías eróticas generalmente obtienen una buena respuesta, también descubrimos que el proceso por el cual las personas toman esa decisión puede ser complicado. Algunas personas tienen muy buenas razones para guardarse sus fantasías para sí mismas.

Con suerte, Want ayudará a reducir parte de la vergüenza asociada con la experiencia muy común de fantasear sobre el sexo. Pero sus similitudes con un libro publicado 50 años antes sugieren que todavía nos queda mucho camino por recorrer.

*Matt Kimberley, profesora adjunta de Psicología, Birmingham City University

**Jade Elliott, profesora titular de Psicología, Universidad John Moores de Liverpool

***Samuel Jones, profesor de Psicología Cognitiva Aplicada, The Open University