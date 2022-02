Futuras variantes de Covid-19 podrían ser más letales, alertan científicos

Una variante futura de Covid-19 podría ser mucho más peligrosa y causar un número mucho mayor de muertes y casos de enfermedades graves que Ómicron, advirtieron los principales científicos del Reino Unido.

“Habrá más variantes después de Ómicron y si son más transmisibles dominarán. Además, pueden causar diferentes patrones de enfermedad, es decir, pueden resultar más letales o tener consecuencias a más largo plazo”, señaló al medio inglés The Observer David Nabarro, enviado especial sobre el Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud.

El profesor de la Universidad de Warwick, Lawrence Young, negó que haya una “evolución lineal del virus de Alfa a Beta a Delta a Ómicron”.

“La idea de que las variantes del virus seguirán siendo más leves es incorrecta. Una nueva podría resultar incluso más patógena que la variante Delta, por ejemplo”, señaló.

Origen diferente

Los expertos resaltaron que es imposible predecir de dónde surgirá la próxima variante, o sus características.

“La variante Ómicron no vino de la variante Delta. Provenía de una parte completamente diferente del árbol genealógico del virus”, indicó a The Guardian el profesor de la Universidad de Edimburgo, Mark Woolhouse. “Y dado que no sabemos de qué parte del árbol genealógico del virus provendrá una nueva variante, no podemos saber qué tan patógena podría ser. Podría ser menos patógeno, pero podría, con la misma facilidad, ser más patógeno”.

La incertidumbre sobre las variantes futuras debe tenerse en cuenta si los países levantan las restricciones que se volvieron a imponer durante la ola de Ómicron, señalaron los expertos.

El experto de la OMS instó a las autoridades a seguir planificando ante la posibilidad de que haya un aumento en el número de personas enfermas que necesitan atención hospitalaria. “Sería prudente alentar a las personas a protegerse a sí mismas y a los demás de manera constante. Un enfoque que no haga esto sería una apuesta con consecuencias potencialmente graves”.

“No puedo ver ninguna ventaja en tal apuesta. La pandemia tiene un largo camino por recorrer y, como ha sido el caso desde que comenzó, las personas y sus líderes influirán en su impacto a largo plazo a través de las acciones que tomen ahora”, dijo Nabarro.

¿Fin de la pandemia?

Las advertencias se producen después de que el Dr. Anthony Fauci sugiriera la semana pasada que EE.UU. se acerca al final de la fase “completa” de la pandemia y que es posible que las restricciones relacionadas con el virus ya no sean necesarias.

“A medida que salgamos de la fase pandémica en toda regla, de la que ciertamente nos dirigimos, estas decisiones se tomarán cada vez más a nivel local en lugar de decidirse u ordenarse centralmente”, dijo Fauci al Financial Times. “También habrá más personas tomando sus propias decisiones sobre cómo quieren lidiar con el virus”.

Fauci agregó Financial que esperaba que se pusieran fin a todas las restricciones relacionadas con la pandemia en los próximos meses, incluido el uso obligatorio de máscaras.

Los comentarios de Fauci se sumaron a una creciente sensación de optimismo entre los funcionarios de salud de todo el mundo en desarrollo de que la variante Ómicron puede anunciar el final de la fase más dañina de la pandemia.