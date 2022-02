Reinfecciones por Covid: ¿son más leves y fortalecen la inmunidad?

Sabemos desde el principio de la pandemia que podrían ocurrir reinfecciones de Covid-19. Una de las primeras reinfecciones reportadas fue en un hombre de 33 años de Hong Kong. Su infección inicial se diagnosticó el 26 de marzo de 2020, y su segunda infección, con un virus genéticamente distinto, se diagnosticó 142 días después.

Desde entonces, los informes de reinfección se han vuelto comunes, especialmente desde la aparición de la variante Ómicron. Las primeras investigaciones de Sudáfrica (todavía en preimpresión, por lo que esperan la revisión de otros científicos) sugieren que el riesgo de reinfección aumentó rápida y sustancialmente después de la llegada de la variante.

Entonces, ¿por qué están aumentando las reinfecciones? La respuesta simple es que nuestra inmunidad a menudo ya no es suficiente para prevenir una infección. Esto puede deberse a la aparición de una nueva variante viral como Ómicron que, debido a las mutaciones en su forma, es menos reconocible para el sistema inmunitario, lo que significa que el virus pasa por alto la inmunidad anterior. O puede deberse a que la inmunidad ha disminuido desde la última vez que nos infectamos o vacunamos. Sabemos que este es un problema particular con la inmunidad Covid-19, de ahí la necesidad de refuerzos de vacunas.

Además, como mencioné anteriormente, el coronavirus casi siempre ingresa al cuerpo humano a través de la nariz y la garganta. La inmunidad en los revestimientos mucosos de estas áreas tiende a ser relativamente breve en comparación con la inmunidad sistémica en todo el cuerpo. Esto puede explicar por qué la protección contra enfermedades graves, generalmente arraigadas en los pulmones, dura más que la protección contra infecciones.

¿Qué tan comunes son las reinfecciones?

El Reino Unido recientemente comenzó a publicar datos sobre reinfecciones en su panel de control Covid-19. Clasifica una reinfección como alguien que recibe un nuevo resultado positivo de la prueba de COVID más de 90 días después de su última infección.

Hasta el 6 de febrero de 2022, hubo más de 14,5 millones de infecciones primarias y alrededor de 620.000 reinfecciones en Inglaterra, es decir, una reinfección por cada 24 infecciones primarias. Se han notificado más del 50% de todas las reinfecciones desde el 1 de diciembre de 2021, lo que sugiere nuevamente que el riesgo de reinfección ha aumentado sustancialmente con Ómicron.

La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) del Reino Unido también mide las reinfecciones, aunque lo hace de manera diferente. Para que alguien cuente como reinfectado, debe haber 120 días o cuatro pruebas de PCR negativas consecutivas entre las pruebas positivas que confirman sus dos casos. La ONS sugiere que la tasa de reinfección se ha multiplicado por 15 desde la llegada de Ómicron, y que actualmente las reinfecciones representan alrededor del 10% de todas las infecciones notificadas en Inglaterra, en comparación con solo el 1% durante noviembre de 2021.

Sin embargo, sospecho que esta cifra es una subestimación significativa. La brecha de 90 o 120 días sin duda perderá algunas reinfecciones que ocurren antes. Además, al comparar los números de casos registrados diariamente con las estimaciones de la cantidad de población infectada con el virus en un momento dado, parece que alrededor de la mitad de las infecciones primarias nunca se diagnostican. Por lo tanto, es probable que muchas reinfecciones se clasifiquen incorrectamente como primarias. Además, si las reinfecciones son generalmente más leves, es probable que una mayor proporción no se diagnostique.

¿Pero las reinfecciones son más leves?

Las infecciones primarias en personas vacunadas (que tienen algo de inmunidad contra el Covid-19) son generalmente menos graves que las infecciones primarias en personas no vacunadas (que no tienen inmunidad); por eso, las tasas de hospitalización son más bajas entre los vacunados.

Por lo tanto, es razonable suponer que, en general, las reinfecciones deben ser menos graves que las infecciones primarias, ya que la persona que se reinfecta tendrá cierta inmunidad preexistente de su infección primaria. Además, muchas personas habrán sido vacunadas entre sus infecciones, lo que habrá elevado aún más sus niveles de inmunidad.

Y aunque la inmunidad contra la infección por el coronavirus y el desarrollo de síntomas de Covid-19 disminuye, la protección contra enfermedades graves y la muerte parece mucho más duradera. Entonces, en el extremo de las cosas, las reinfecciones definitivamente parecen ser menos graves.

Sin embargo, si su segunda infección termina sin sentirse tan mal como la primera puede depender de cuándo se infecte. Los datos de ONS muestran que la proporción de personas que informan síntomas con su reinfección varía según la variante con la que probablemente se infectaron la segunda vez.

La ONS estima que las reinfecciones con alfa dieron síntomas a las personas solo el 20% de las veces, mientras que las reinfecciones delta causaron síntomas en el 44% de los casos y Ómicron en el 46%. Sus datos también muestran que las personas reinfectadas con alfa tenían muchas menos probabilidades de tener síntomas la segunda vez en comparación con su infección primaria. Mientras que las reinfecciones Delta eran algo más propensas a dar síntomas a las personas en comparación con su infección primaria. Con una reinfección Ómicron, la tasa de síntomas fue casi la misma en la reinfección y la infección primaria.

Sabemos que la gravedad del Covid-19 varía de una variante a otra. Sin embargo, es difícil distinguir cuánto de la diferencia anterior se debe a las diferentes fortalezas de las variantes, y cuánto se debe a los niveles de inmunidad al Covid-19 de infecciones previas y vacunas presentes en las personas en ese momento.

Una pregunta que queda sin respuesta es si una infección por Ómicron en una persona no vacunada es menos grave si esa persona ya ha sido infectada. En un pequeño brote de Ómicron en un hogar de EE.UU., una persona no vacunada contrajo el virus por primera vez y otras cuatro no vacunadas por segunda vez. La enfermedad de la persona que experimentó el virus por primera vez fue más grave que la enfermedad de los reinfectados, pero el número muy pequeño de casos impide sacar conclusiones firmes.

Por otro lado, ha habido informes opuestos en el pasado de enfermedades más graves causadas por reinfección. Entonces, si bien es plausible que las reinfecciones deberían ser más leves, por el momento, todavía nos falta evidencia sólida que lo demuestre.

¿Y las reinfecciones fortalecen la inmunidad?

Casi seguro que sí. Una sola infección anterior brinda una protección similar contra la infección con Ómicron que dos dosis de vacuna, por lo que es razonable suponer que las reinfecciones también aumentarán la inmunidad.

Pero tal inmunidad aún no será 100% protectora. Hay evidencia emergente (en preimpresión) de personas que se reinfectan varias veces. Sin embargo, esto no debería sorprender, ya que sabemos que los otros coronavirus humanos causan reinfecciones cada pocos años.