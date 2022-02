“Si me enfermo, yo te cuido”: subsecretaria de Salud asegura que “es un plan para la variante” Ómicron y que puede reevaluarse cuando “superemos la gran ola”

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

"Sabemos que el testeo, trazabilidad y aislamiento es una estrategia fundamental del manejo de esta pandemia, pero este caso específico, ha sido exclusivamente debido a la alta transmisibilidad de este virus que no permite que el sistema alcance a llegar a los contactos”, señaló María Teresa Valenzuela. La autoridad sanitaria también afirmó que aún no han estudiado declarar “el fin de la pandemia” como ya lo hizo Dinamarca, o de “gripalizar” el virus y tratarlo como una gripe y no como una pandemia, como busca España.