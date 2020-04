Inmunidad de la influenza dura un año y la del sarampión casi toda la vida: ¿qué pasará con el coronavirus?

Frente a la mayoría de los virus, las personas que se contagian con ellos logran algún tipo de inmunidad, protección que se puede constatar con distintos exámenes que detecten la presencia de anticuerpos en la sangre del individuo.

Ante la influenza, la inmunidad es menor, porque este virus muta y cambia algunas de sus proteínas y esa es la razón por la que cada año se desarrolla una nueva vacuna que protege frente a las distintas cepas. Con el virus que causa el sarampión, la inmunidad es casi de por vida.

Hoy, frente a la nueva pandemia que está enfrentando la población, la inmunidad que se puede generar frente a este virus es tema de debate y estudio. ¿La razón? Al ser un virus nuevo y que no se conoce bien, no existe ninguna información que sea concluyente. Falta evidencia. Lo que está claro es que mientras más personas logren tener inmunidad, mejor se podrá controlar el virus.

Ya lo advertía la semana pasada la Asociación Chilena de Inmunología (Asochin), a través de una carta en la que señaló que, “hasta la fecha, no existe suficiente evidencia científica que permita asegurar que todos los pacientes recuperados de Covid-19 sean inmunes a la infección por Sars-CoV-2”.

La inmunóloga de Clínica Las Condes, Jessica Salinas, indica que cuando una persona se contagia con un virus o bacteria nueva, se puede producir una inmunidad innata, una barrera contra los patógenos con la que se nace y si ese tipo de inmunidad no funciona, entonces viene la inmunidad adaptativa.

En esta última, las distintas células del sistema inmune comienza a detectar y destruir al extraño generando anticuerpos o inmunoglobulinas (iG). Estas son las que dan al individuo una memoria inmunológica que en la mayoría de los casos, lo protege frente a un nuevo contacto con el mismo patógeno.

El Sars-CoV-2, virus que causa la enfermedad Covid-19, es “familiar” de otros corona virus que causaron importantes brotes hace algunos años: Sars-CoV- 1 que apareció en el año 2002 y de MERS-CoV en 2012. Esto permite, según los especialistas, estimar que el nuevo corona virus podría, en teoría, comportarse de manera similar.

“Es un virus nuevo. Los datos que tenemos sobre el primer SARS-CoV-1, que surgió en el año 2002, muestran que las personas quedan un tiempo con inmunidad. Algunos estudios mostraron que las personas quedaban con inmunidad por unos tres meses, otros grupos por un año o más. Pero no se puede extrapolar, porque son poblaciones distintas y además, porque fue una epidemia que ya terminó y no se han registrados más casos, entonces dejamos de estar en contacto con ese virus”, indica Ana María Gallardo, inmunóloga de Clínica Universidad de los Andes.

Hoy insiste la especialista, “no sabemos si las personas quedan con inmunidad ni por cuánto tiempo. Tampoco si los casos severos o los casos leves van a tener más o menos inmunidad”.

Investigación

Un estudio publicado en enero de 2006, estudió a 98 pacientes que estuvieron contagiados con SARS y tomaron muestras de anticuerpos durante 720 días en busca de anticuerpos. “La persistencia de anticuerpos IgG (inmunoglobulina G) detectables y anticuerpos virales neutralizantes por hasta 720 días sugiere que los pacientes con SARS pueden estar protegidos de la infección recurrente por el SARS-CoV por hasta 2 años”, detallan las conclusiones de este documento.

Otra investigación realizada por CDC de Estados Unidos, publicada en 2016, mostró que seis de siete pacientes que fueron afectados por un brote de esta enfermedad en Jordania durante el año 2012, mantenían anticuerpos neutralizantes, durante al menos 34 meses después del brote.

En el caso específico del virus que causa Covid-19, Salinas dice que se sabe que se generan estos anticuerpos o inmunoglobulinas pero no está completamente caracterizada esta inmunidad. “No tenemos la certeza absoluta de cuántas personas general anticuerpos ni que tan eficaces son éstos para inhibir el virus. Decir que la inmunidad dura un año o meses, no lo sabemos. Podemos deducir si se comportará como los otros coronavirus que pueden durar un año. En concreto, no lo sabemos”, dice la inmunóloga de Clínica Las Condes.