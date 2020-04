ISP advierte que el clorito de sodio no está autorizado como medicamento y no sirve para tratar el coronavirus

El Instituto de Salud Público informó hoy mediante un comunicado que el Clorito de Sodio y/o Dióxido de Cloro, también conocidos Miracle Mineral Solution (MMS) no corresponde a un medicamento, no cuenta con la autorización sanitaria del instituto y no sirve para tratar el Covid-19.

Esto, luego de las constantes publicaciones que han aparecido en redes sociales que afirman que esta sería una cura para el virus.

Según comunicó el ISP, se ha detectado que el producto Clorito de Sodio y Dióxido de Cloro se comercializa, distribuye y se publicita como: MMS, SOLUCIÓN MILAGROSA, MMS PRODUCTO CIENTÍFICO ALEMÁN, MIRACLE MINERAL SOLUTION en diversos sitios web y redes sociales. Sobre este producto, indican, “no existe respaldo de seguridad, calidad y eficacia, por lo que su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización en Chile es ilegal”.

“El Clorito de Sodio no está autorizado para ser usado en el tratamiento o prevención de Covid-19 en patologías tales como: infecciosas, crónicas, cardiovasculares o tumorales, distintos tipos de cáncer, VIH, Autismo, entre otras", afirmó al respecto Heriberto García, jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed) del ISP. "Además, no existen antecedentes científicos que avalen las condiciones eficaces, por lo que su publicidad y uso, representa un riesgo para la salud de las personas”.

Medidas

El ISP recomienda a la comunidad, tomar las siguientes medidas, con el fin de minimizar los riesgos asociados al consumo de este producto:

No comprar medicamentos sin registro sanitario, ya que estos productos pueden no contener los ingredientes declarados en su rotulación y/o contener ingredientes dañinos para su salud.

Tenga en cuenta que muchos de estos productos ilegales se comercializan en sitios y en redes sociales de Internet.

Si está consumiendo el producto antes individualizado, suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

¿Dónde y cómo denunciar?

Denuncie el lugar donde adquirió el producto, al Instituto de Salud Pública de Chile a través de Formulario para notificación de medicamento sospechoso de ser falsificado disponible en la página web del ISP en http://www.ispch.cl/anamed_/medicamentos_falsificados y presentarlo en oficina de gestión de trámites de esta Institución en Av. Marathon N° 1000, Ñuñoa, Santiago, en horario de 8.30 a 14.00 horas, o puede enviar el formulario completo con su denuncia al mail habilitado debido a la contingencia provocada por el virus COVID-19 ispprestaciones@ispch.cl

Más información para el personal de Salud aquí.