La cuenta regresiva, los plazos y la esperanza: Lo que tienes que saber del coronavirus este martes

El mundo lo empieza a asumir. Lo más probable es que antes de que el coronavirus desaparezca -al menos como amenaza inmediata-, tengamos que tener un período intermedio en que se funcionará, a media máquina o un poco mejor, en un modelo que se bautizó inicialmente como la “nueva normalidad” y que en Chile fue readaptado como un “retorno seguro”. Y por eso, en los últimos días el debate global ha sido más bien sobre las formas, las precauciones y los plazos, aunque no por ello deja de ser una discusión intensa y complicada.

Ejemplos abundan. El propio plan del gobierno chileno ha evitado poner fechas taxativas y más bien apunta a estrategias sectorizadas y diferenciadas entre las zonas que están mejor o peor en el país. En el deporte, otra de las áreas afectadas, desde la propia FIFA surgen voces que dicen que quizás es prudente esperar hasta septiembre antes de reanudar la actividad futbolística. Y en la industria de conciertos ya se empieza a planificar no con la mira en 2020, sino con qué ocurrirá en 2021, al año siguiente.

Todo este debate se da mientras se acumulan las cifras, cada vez mayores. Un dato impactante: Estados Unidos ya está en torno al millón de casos de Covid-19. En Chile, el número de contagios superó los 14 mil, y hoy se superaron los 200 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Y si hablamos de incertidumbre total, hay una noticia que podría cambiar todo el juego otra vez, pero de forma positiva: desde la histórica universidad de Oxford se anunció que sus pruebas sobre una vacuna contra la enfermedad dieron resultado en monos. El camino aún es largo, pero, de resultar exitosas las siguientes pruebas, el objetivo es tener la inoculación lista en septiembre u octubre. Algo que, nuevamente, cambiaría todo lo que sabemos y revolvería el escenario, despachando -quizás de una vez y para siempre- al brutal coronavirus de nuestras vidas.

Plebiscito y pandemia: La resistencia en Chile Vamos al argumento económico que esgrimió Piñera

El tema de un eventual nuevo aplazamiento del plebiscito de octubre sigue sobre la mesa. El asunto fue abordado en la reunión que encabezó hoy el Presidente Sebastián Piñera con dirigentes de Chile Vamos, instancia en la que el Mandatario planteó que la situación económica será peor de lo que se esperaba y que, por lo mismo, había que estar preparado para eso. Desde la coalición también se pidió que el foco esté en la pandemia y no en el calendario electoral.

Cuarentenas: Sectores de Santiago y Ñuñoa cumplirán siete semanas con la medida y se suman La Pintana, San Ramón, Estación Central, Angol y Victoria

Este martes el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto a la pandemia de Covid-19 que afecta al país, en el que se superó la cifra de 200 fallecidos y los casos confirmados llegaron a 14.365. Como cada martes, la autoridad también entregó una actualización respecto de las medidas restrictivas que están vigente -o que se activarán- en las comunas que más se han visto afectada por contagios. Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que a partir de este jueves se levantará la cuarentena en el radio urbano de las comunas de Temuco y Osorno, y que se añadirán zonas de La Pintana y San Ramón, la totalidad de las comunas de Independencia y Estación Central y el radio urbano de Angol y Victoria, en La Araucanía.

Podcast del coronavirus: La cuenta regresiva, los plazos y la esperanza

Revisa acá el newsletter de hoy en su formato podcast. Francisco Aravena y el equipo de Crónica Estéreo traen lo que tienes que saber del coronavirus esta jornada.

U. de Oxford anuncia exitosa prueba en monos de primera vacuna contra el coronavirus: fabricación comercial podría comenzar en septiembre

La Universidad de Oxford, una de las instituciones que más ha avanzado en la elaboración de una vacuna contra el coronavirus, anunció hoy el éxito de las pruebas en monos de su prototipo, en una de los proyectos implica un paso más en el desarrollo del fármaco que detenga la propagación de la infección. De acuerdo a lo informado por The New York Times, ya el mes pasado la vacuna había registrado resultados “prometedores”, dando pie para que el fármaco pueda ser inyectado en más de 6 mil voluntarios a fines de mayo, esperando que la vacuna no sólo sea efectiva, sino también segura en humanos.

Conciertos en Chile: La industria ya piensa en 2021 y sondea un “plan B” para shows que no puedan volver en los próximos meses

Los conciertos también se preparan. Pese a que la escena nacional tiene proyectado retomar la cartelera en septiembre, también se asume que una eventual prolongación o rebrote de la emergencia sanitaria podría postergar gran parte de las fechas para el próximo año.

Jefe médico de la FIFA señala que el fútbol debiese esperar hasta septiembre

Hay paños fríos al optimismo de algunas ligas en volver prontamente al fútbol profesional. El presidente del Comité Médico de la FIFA, Michel D’Hooghe, declaró al medio inglés Sky Sports que vislumbra un retorno de la actividad no tan próximo. Considera que es pronto que los jugadores puedan entrar en contacto entre si y que no serían suficientes las medidas de distanciamiento social. Como una posible fecha plantea no antes del 1 de septiembre.

Fact Checking: ¿Minsal envía SMS por Bono Covid? ¿Roban equipos generadores de radiaciones ionizantes?

¿Y el Ministerio de Salud ofrece bonos por mensajes de texto al celular? Revisa la veracidad de esta información en la edición de hoy del Fact Checking de La Tercera.

