Los CDC de Estados Unidos flexibilizan normas sobre el uso de mascarillas, pero ¿aún debería usar una?

La caída de las hospitalizaciones y las tasas de casos de Covid-19 están impulsando a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés) a suavizar sus recomendaciones de uso de mascarillas y a los estados a retirar los requisitos de las mascarillas. Los cambios significan que cuándo, o si usar una, se está convirtiendo en una decisión más individual.

Hay varios factores que se deben sopesar al tomar decisiones sobre el uso de mascarilla, dicen los médicos. Entre ellos se encuentran su propia salud, la vulnerabilidad de las personas en su hogar, las tasas de casos locales y su estado de vacunación. Los médicos dicen que puede tener sentido tomar precauciones incluso cuando los gobiernos retroceden.

“El hecho de que los gobernadores eliminen la obligación de usar mascarilla solo significa que el gobierno ya no requiere su uso. No significa que ahora no haya riesgo de andar sin mascarilla”, dijo Leana Wen, médica de emergencias y profesora de salud pública en la Universidad George Washington en Washington, DC.

Esto es lo que debe saber sobre las actualizaciones estatales para los mandatos de mascarilla, la guía de los CDC y lo que debe tener en cuenta al sopesar si usar o no una máscara.

¿Cuál es la guía más reciente de los CDC?

La agencia aún recomienda que las personas usen mascarillas en lugares públicos interiores en áreas de alta transmisión.

El 25 de febrero, los CDC ajustaron sus métricas para poner menos énfasis en el recuento de casos de Covid-19 y más en las hospitalizaciones y la capacidad hospitalaria para clasificar el riesgo de una comunidad.

Dos semanas antes del cambio en las pautas, más del 99% de los condados de EE.UU. cumplieron con la clasificación de alto riesgo. Según las nuevas métricas, el porcentaje es del 37% de los condados, que comprenden menos de un tercio de la población de EE.UU.

“Este nuevo marco nos proporcionará la mejor manera de juzgar qué nivel de medidas preventivas pueden ser necesarias en nuestras comunidades”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, luego del ajuste de las métricas del organismo. “Estamos absolutamente respaldando que si se siente más cómodo usando una mascarilla, siéntase libre de hacerlo”.

Las personas inmunocomprometidas deben hablar con sus proveedores de atención médica sobre si deben continuar tomando precauciones adicionales, dijo la agencia.

Si tiene síntomas, ha dado positivo o ha estado expuesto a personas con Covid-19, debe continuar usando mascarilla en lugares públicos cerrados, dijo la agencia.

¿Qué estados han cambiado la obligación de usar mascarilla recientemente?

Nevada, Rhode Island, Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Oregón, Massachusetts, Delaware y California se encuentran entre los estados que suavizaron las restricciones sobre el uso de mascarillas a medida que disminuye el aumento de Ómicron. La obligación de usar mascarillas en interiores en California expirará el 15 de febrero, según la oficina del gobernador Gavin Newsom. Los requisitos de Oregón finalizarán el 31 de marzo y el mandato de Delaware expiró el 11 de febrero.

Nueva York eliminó su mandato de uso de mascarillas en interiores para las empresas a partir del 10 de febrero, pero la obligación para las escuelas permanecerá vigente por ahora, dijo la gobernadora Kathy Hochul. El cambio no afectará la regla de la ciudad de Nueva York que requiere la vacunación para ingresar a restaurantes, teatros y otros espacios públicos.

Un estudiante con mascarilla y un escudo facial en en un colegio de Lynwood, en California, EE.UU Foto: AP

A medida que los estados relajan las restricciones, 3M, el mayor fabricante de respiradores de Estados Unidos, dijo a mediados de febrero que espera que la disminución de la pandemia reduzca la demanda de mascarillas médicas este año.

¿Significa esto que no hay obligación de usar mascarillas locales vigentes en esos estados?

No necesariamente. Los distritos escolares de Connecticut y Nueva Jersey podrán determinar sus propias políticas de mascarillas a partir del 28 de febrero y el 7 de marzo, respectivamente, dijeron los gobernadores de esos estados. En Nueva York, aún se requerirán mascarillas en entornos de atención médica y en el transporte público. El condado de Los Ángeles mantendrá su mandato de uso de mascarillas en interiores durante al menos unas pocas semanas más a pesar de la decisión de California de frenar su mandato estatal. El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, alentó a los empleadores y organizaciones, incluidos los distritos escolares, a establecer sus propias políticas de mascarillas.

¿Debería considerar usar una mascarilla si no es obligatorio?

Sí, especialmente en determinadas circunstancias. El Dr. Wen sugiere tener en cuenta tres factores: los riesgos médicos dentro de su hogar, su propia tolerancia de contraer Covid-19 y el valor potencial de no usar una mascarilla.

Por ejemplo, las personas que no están vacunadas, inmunocomprometidas o que planean ver a sus seres queridos inmunocomprometidos, o que no les molesta usar una máscara, pueden querer seguir haciéndolo en espacios públicos cerrados, dijo el Dr. Wen. (El enmascaramiento al aire libre, dijo, generalmente no es necesario).

Foto: Reuters

“Voy a seguir usando mascarillas en espacios cerrados llenos de gente porque tengo dos niños pequeños que son demasiado pequeños para ser vacunados. Para mí, usar una mascarilla no es un inconveniente”, dijo el Dr. Wen.

Ahora es un buen momento para que las personas hagan un balance de sus riesgos personales y vulnerabilidades médicas, agrega Lucy McBride, médica de atención primaria de Washington, DC. Sus pacientes inmunocomprometidos pueden tomar diferentes medidas para protegerse, dijo.

Según los médicos, lo mejor que pueden hacer las personas para mitigar su propio riesgo y la propagación del Covid-19 es vacunarse y reforzarse. “El enmascaramiento es una herramienta en el juego de herramientas, pero no hay sustituto para la vacunación y el refuerzo”, dijo el Dr. McBride.

¿Qué tipo de mascarilla debo usar?

Los médicos dicen que las máscarillas faciales de tela pueden no brindar suficiente protección contra el virus. Recomiendan combinar mascarillas de tela con modelos quirúrgicos o utilizar mascarillas de alta filtración. Los CDC dicen que las de tela brindan menos protección que las quirúrgicas, las KN95 y los respiradores aprobados por NIOSH, incluidas las N95.

Foto: Reuters

Es importante seleccionar una mascarilla que se ajuste perfectamente a la nariz, la boca y el mentón, dice el CDC. Si opta por una de tela, asegúrese de que le quede bien ajustada y que no pierda aire.

“Las personas deben usar la máscara que tenga la mejor protección y filtración para ellos, y que usarán de manera constante”, dijo el Dr. Walensky.