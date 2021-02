Los hallazgos sobre el Covid-19 que salvaron la temporada de la NFL

Era principios de octubre y la NFL tenía un problema. No era solo que los jugadores y el personal de los Tennessee Titans continuaran dando positivo por Covid-19, en un brote que sacudió la temporada de la liga de fútbol americano de Estados Unidos. Y ni siquiera era que la liga se estuviera dando cuenta de que el virus podía atravesar los agujeros en sus protocolos.

La NFL estaba descubriendo poco a poco algo mucho más profundo: un principio fundamental de la sabiduría de transmisión de Covid-19, cómo definir cuándo las personas están en “contacto cercano”, estaba simplemente equivocado.

La seguridad de las interacciones durante esta pandemia mundial se había medido durante meses con un cronómetro y una huincha de medir. La guía era que alguien había estado expuesto al virus si había estado a menos de dos metros de una persona infectada durante más de 15 minutos. Se le inculcó a todos durante tanto tiempo que se convirtió en el evangelio del coronavirus.

Pero eso resultó no ser cierto durante los brotes de la NFL. Las personas daban positivo por el virus a pesar de que habían pasado mucho menos de 15 minutos o no estaban a menos de dos metros de una persona infectada, y la liga tenía la tecnología de rastreo de contactos para probarlo.

“Esa fue una llamada de atención”, dijo el Dr. Allen Sills, director médico de la NFL. “Teníamos que ser más precisos en nuestra definición de contactos cercanos de alto riesgo porque claramente la transmisión podría ocurrir fuera de esos límites básicos de tiempo y distancia”.

El hallazgo de la liga es la razón fundamental por la que la NFL logró cumplir con toda su temporada regular, jugando los 256 juegos, y llegó según lo programado hasta el Super Bowl, que se disputa este domingo entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs.

Foto: Associated Press

Del deporte a la ciencia

En los días, semanas y meses posteriores al brote de los Titans, la NFL cambió sus reglas para reducir aún más los contactos estrechos. Así, se estipulaba que las personas se considerarían como expuestas al virus si habían tenido interacciones sin mascarilla en espacios cerrados con una persona infectada, sin importar la cantidad de tiempo de ese contacto. E introdujo períodos de cuarentena más prolongados para las personas expuestas, lo que les impidió propagar más el virus.

Esos hallazgos ahora se presentaron en un documento, escrito por varios médicos que trabajaron con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), y publicado por el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que abre una nueva ventana a los números que cambiaron este pensamiento.

“Esto tiene implicaciones mucho más allá de la NFL”, dijo el doctor Thom Mayer, director médico de la NFLPA. “Esto es más transmisible de lo que la gente pensaba”.

Las ligas deportivas, en su extrema motivación para jugar durante una pandemia, han generado un tesoro inigualable de datos y estudios de casos sobre cómo se transmite y no se transmite el virus. Ninguna otra organización ha tenido grandes grupos de las mismas personas que realizan una variedad de actividades juntas, durante semanas, mientras que también gastan millones de dólares para rastrear sus movimientos y probarlos diariamente con resultados rápidos.

La NFL, la liga más rica del país con miles de empleados en todo el país, fue el caso más claro de esto. La liga, en esencia, tenía fotografías instantáneas de 32 comunidades en todo Estados Unidos, dado que ésa es la cantidad de euippos que la integran. Desde el 1 de agosto hasta el 23 de enero, realizó 954.830 pruebas a más de 7.000 personas por semana durante la temporada regular, y confirmó 724 casos positivos.

La liga superó cientos de miles de esas pruebas antes de que surgiera su primer problema grave. El 29 de septiembre, ocho miembros de los Tennessee Titans recibieron resultados positivos el mismo día. Durante los días siguientes, más de 20 jugadores y personal de los Titans darían positivo.

Las reglas que exigen el uso de máscaras dentro de las instalaciones, el distanciamiento social y el rastreo de contactos basado en dispositivos no habían evitado el brote, según supo la liga. La prueba casi diaria no interceptaba ni detenía el brote en seco, porque no se había identificado a las personas adecuadas como expuestas y puestas en cuarentena.

Trazabilidad al detalle

Del 27 de septiembre al 10 de octubre, hubo un total de 41 casos en la liga. De ellos, se creía que 21 provenían de la transmisión dentro de un equipo individual, un hallazgo impulsado por la secuenciación genómica.

Esos 21 casos arrojaron conocimientos fascinantes. Doce no tuvieron interacciones cercanas de al menos 15 minutos consecutivos con un positivo confirmado. Ocho no tuvo interacciones de ni siquiera cinco minutos consecutivos. Y siete no tuvieron interacciones que sumaran acumulativamente 15 minutos con los positivos confirmados.

Justo al mismo tiempo del brote de los Titans, en octubre, una lección similar vino de una prisión de Vermont, otro estado de Estados Unidos. Una investigación allí confirmó que breves interacciones acumulativas que exceden los 15 minutos podrían conducir a la transmisión. No tenían que ser 15 minutos consecutivos, lo que llevó a los CDC a cambiar su definición de contacto cercano a un acumulado de 15 minutos en el transcurso de 24 horas.

Pero fue la NFL la que tuvo suficientes datos para indicar algo aún más grande. Todavía existían esos siete casos en los que incluso las interacciones acumulativas duraban menos de 15 minutos y el virus aún se transmitía.

Tampoco era simplemente la cantidad de tiempo. También era la distancia. El virus, en algunos casos, viajó más de dos metros, especialmente en áreas pequeñas y mal ventiladas. Y las mascarillas, más que la duración del contacto, parecían importar mucho.

A partir de entonces, la NFL se distanció del principio de “menos de dos metros durante más de 15 minutos” como su postura oficial como regla de exposición. Aquellos que estuvieron expuestos tuvieron que pasar cinco días dando negativo y en aislamiento para poder regresar.

“Tuvimos que adaptarnos y cambiar nuestros enfoques”, dijo Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la NFL que supervisa la salud y la seguridad en la organización.

Foto: Getty Images

Los factores cruciales

La liga introdujo reglas nuevas y estrictas para cualquier equipo con un solo positivo. Comenzó a realizar pruebas siete días a la semana, en lugar de seis. Y lo que es más crítico, reenfocó el seguimiento de sus contactos para considerar el contexto, algo que los dispositivos de trazabilidad de movimiento no podían detectar. Un encuentro con mascarillas al aire libre podría tratarse de manera diferente a un viaje en un automóvil compartido sin mascarillas, por ejemplo.

La NFL les dijo a los equipos que realizaran las reuniones de manera virtual, que evitaran los encuentros en espacios cerrados, incluso si estaban distanciados, y que dejaran de comer juntos. Si alguien había hecho alguna de estas cosas con una persona que posteriormente dio positivo tenía que ser aislado de inmediato, independientemente de lo breve que hubiera sido su interacción.

“Se remonta a esas cuatro cosas básicas de las que hablamos en el periódico: tiempo acumulado, distancia, ventilación y mascarillas. Si piensas que esos cuatro factores son cuatro cuadrantes diferentes, si estás fallando en dos o más de ellos, eso se convertirá en un alto riesgo de transmisión “, dijo Sills. “Siempre hablé de los tres grandes (riesgos), que eran: reunirse, comer y saludar”.

Si bien las tasas de virus de la NFL aumentaron más durante la segunda mitad de la temporada -un reflejo de la creciente cantidad de casos en Estados Unidos-, los datos del documento de los CDC indican cuánto peor podría haber sido si no fuera por estos cambios. Desde el 15 de octubre al 11 de noviembre, 20 personas que fueron identificadas como contactos cercanos de alto riesgo terminaron dando positivo por Covid-19. Eso significa que ya habían sido aislados antes de que pudieran transmitir el virus a cualquier otra persona dentro de sus equipos. Y de no haberse tomado esa medida de protección, esos 20 casos podrían haber creado muchos más.

Los protocolos intensivos que la NFL implementó en octubre, para cualquier equipo que tuviera un caso positivo, también redujeron significativamente los contactos estrechos. Los equipos bajo esas restricciones vieron que su promedio de interacciones a dos metros de distancia durante al menos 15 minutos disminuyó en un 60%. E incluso el número de interacciones que duraron dos minutos se redujo en un 28%.

Más tarde, la NFL convirtió los protocolos intensivos en los nuevos protocolos estándar. Y lograron aguantar todo el camino hasta el Super Bowl.