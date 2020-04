Minsal presenta guía para el bienestar emocional: “Cuarentena en tiempos de Covid-19”

Esta tarde, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio a conocer una guía para el bienestar emocional en el período de cuarentena, esto dentro del contexto actual de Covid-19 que se vive en el mundo.

El documento, disponible en el sitio web, da directrices acerca de cómo enfrentar de mejor forma este período de cuarentena, haciendo énfasis en que hay que mantener una distancia física, pero no social.

“Es importante conversar estos temas”, indicó la autoridad de Salud Pública, expresando también que por ejemplo, en el caso de los niños en la familia, es importante darles a entender lo que significa la cuarentena. Así también, como mantener su rutina para disminuir los sentimientos de incertidumbre que se producen.

“Siempre es importantes darles la calma, pero también es importante que tengan rutina, darles responsabilidades, por pequeños que sean, de ordenar su pieza, de su aseo personal...”, indicó.

También destacó que hay que estar atento a los sentimientos que expresen, y así también como mantener el contacto con otros mediante redes sociales y llamadas telefónicas.

Además de esto, la aturoidad también destacó la importancia de que las personas se propongan tener tareas todos los días, y así cada mañana tener un calendario con tareas distintas, del punto de vista de las tarea de la casa, de la alimentación, del ejercicio, rutina y ocio.

Eso, explicó, disminuye la ansiedad y entrega bienestar físico y emocional, disminuyendo la incertidumbre que se produce con la cuarentena y el coronavirus.

La subsecretaria también indicó que es importante evitar la sobreexposición a malas noticias y a las imágenes negativas.

Consumo de alcohol

La subsecretaría Daza también destacó el consumo de sustancias como el alcohol, indicando que era importante proponerse días libres o días de consumo y ponerse horarios.

“Porque efectivamente lo que se ha visto es que esto ha producido un aumento del consumo de alcohol”, expresó.

Según indicó, lo que se ha registrado no solo en Chile, sino que en el mundo, es que la angustia, la pena, la depresión que ha producido la situación actual a llevado a las personas a tomar otras sustancias “que no son las mas adecuadas en este momento”, por lo que es importante definir horarios para no caer en otros problemas.

Revisa la guía a continuación: