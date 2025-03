Apple ha anunciado el lanzamiento del nuevo iPad Air, ahora potenciado por el avanzado chip M3 y acompañado de un rediseñado Magic Keyboard. Esta actualización busca ofrecer a los usuarios un equilibrio óptimo entre rendimiento y portabilidad, consolidando la posición del iPad Air en el mercado de las tabletas de gama media-alta.

El nuevo iPad Air incorpora el chip M3, que ofrece un rendimiento significativamente superior al de sus predecesores. Según Apple, este procesador es casi el doble de rápido que el M1 y hasta 3.5 veces más veloz que el A14 Bionic, lo que se traduce en una experiencia más fluida y eficiente para tareas cotidianas y aplicaciones más exigentes. El dispositivo está disponible en dos tamaños: 11 y 13 pulgadas, con precios iniciales de $US 599 y $US 799 respectivamente.

No era un MacBook Air: Apple sorprende con un nuevo y revolucionario iPad y un Magic Keyboard renovado

El Magic Keyboard ha sido completamente rediseñado para complementar al nuevo iPad Air. Este accesorio es ahora más delgado y liviano, e incorpora una fila de teclas de función que permiten un acceso rápido a controles como brillo y volumen. Además, cuenta con un trackpad más grande y retroalimentación háptica, mejorando la experiencia de escritura y navegación. El teclado está disponible en dos tamaños y colores, con precios de $US 269 para el modelo de 11 pulgadas y $US 319 para el de 13 pulgadas.

Las preórdenes del nuevo iPad Air comienzan hoy, con disponibilidad en tiendas a partir del 12 de marzo. Esta estrategia de lanzamiento busca captar la atención de usuarios que buscan actualizar sus dispositivos o adquirir una tableta potente y versátil.

La presentación de este nuevo iPad Air fue precedida por una serie de insinuaciones por parte de Tim Cook, CEO de Apple. El 3 de marzo, Cook publicó en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) un breve video con el mensaje “There’s something in the AIR” (“Hay algo en el aire”) y la frase “Esta semana”, generando expectativas sobre el lanzamiento de nuevos productos de la línea ‘Air’.

Este mensaje evocó recuerdos del anuncio original del MacBook Air en 2008, cuando Steve Jobs utilizó la misma frase para presentar la entonces nueva y delgada laptop. La referencia llevó a especulaciones sobre la posible introducción de una nueva MacBook Air con el chip M4. Sin embargo, el anuncio resultó ser la actualización del iPad Air con el chip M3 y el nuevo Magic Keyboard.

Este anuncio se alinea con las recientes estrategias de Apple de renovar sus líneas de productos con mejoras significativas en rendimiento y funcionalidad. La incorporación del chip M3 en el iPad Air y el rediseño del Magic Keyboard reflejan el compromiso de la compañía por ofrecer dispositivos que satisfagan las crecientes demandas de los usuarios en términos de potencia y versatilidad.

Con estas actualizaciones, Apple refuerza su posición en el mercado de las tabletas, ofreciendo opciones que combinan rendimiento avanzado con diseño elegante y funcional. Se espera que el nuevo iPad Air atraiga tanto a profesionales como a usuarios casuales que buscan un dispositivo confiable y eficiente para diversas tareas.