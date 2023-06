Ovnis: lo que sabemos del comité de la Nasa que está investigando estos extraños avistamientos

Un comité creado por la Nasa ha examinado alrededor de 800 informes de fenómenos anómalos no identificados (UAP), o lo que la mayoría de nosotros llamaríamos ovnis (objetos voladores no identificados). La Nasa define estos eventos como avistamientos “que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica”.

La creación de este comité muestra que la Nasa se está tomando muy en serio los posibles eventos extraterrestres. El miércoles 31 de mayo de 2023, el comité celebró su primera reunión pública para discutir lo que está haciendo y lo que ha encontrado hasta ahora, antes de un informe completo a finales de este año.

Reveló que algunos informes son fáciles de explicar como barcos, aviones o el clima, algunos tenían orígenes cómicos basados en el almuerzo, y solo unos pocos siguen siendo un misterio.

El comité está dirigido por el astrofísico David Spergel y está formado por un equipo de expertos que van desde profesores universitarios hasta un exastronauta. El estudio ha estado utilizando informes e imágenes desclasificados para tratar de explicar algunos de los misteriosos informes, que provienen de todo tipo de fuentes, incluido personal militar y pilotos de aerolíneas comerciales.

Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa de EE.UU., que también investiga tales afirmaciones, dice que recibe entre 50 y 100 nuevos informes de UAP cada mes.

Si bien los UAP son esencialmente solo un nombre diferente para los ovnis, no tienen que estar específicamente en el aire. Se incluye cualquier fenómeno anómalo, ya sea en tierra, mar, aire o espacio, por lo que esta es una definición un poco más amplia que los objetos voladores no identificados.

Kirkpatrick también dice que la mayoría de los UAP se explican fácilmente; por ejemplo, los barcos que están bajos en el horizonte engañan a los pilotos con perspectivas extrañas. Solo alrededor del 2-5% de la base de datos es realmente anómala y aún no se puede explicar.

Hay muchos ejemplos de tales eventos que inicialmente parecen misteriosos pero tienen explicaciones inocentes. Un ejemplo ocurrió en un observatorio en Australia, donde se detectaron extrañas señales de radio. Las señales confusas tenían características extrañas, pero los investigadores observaron que se veían principalmente a la hora del almuerzo. Resulta que los instrumentos estaban observando cómo se filtraban microondas del comedor mientras la gente preparaba su comida.

El comité de la Nasa está investigando estos extraños avistamientos con informes desclasificados

Algunos de los datos que está estudiando la Nasa han sido desclasificados, autorizados para su publicación, por el ejército estadounidense. Si las imágenes se clasifican o no, lo determina quién y qué las tomó, no de qué se trataba. Por ejemplo, si un avión de combate tomara una foto de la Estatua de la Libertad, sería clasificada. No por el sujeto, sino por lo que tomó la foto. Estados Unidos no quiere mostrar sus capacidades de generación de imágenes al mundo entero.

Otra revelación divertida provino de Scott Kelly, un exastronauta de la Nasa con un currículum impresionante, que también forma parte del comité UAP de la Nasa. Tiene décadas de experiencia como piloto de la marina, pasó un año entero en la Estación Espacial Internacional y ahora forma parte del comité UAP.

En la reciente reunión del panel, describió un vuelo cerca de Virginia Beach, durante el cual él y su copiloto estaban convencidos de que volaron justo al lado de un ovni. Tras un nuevo examen, resultó ser algo mucho más realista. Kelly dijo: “No lo vi. Nos dimos la vuelta, fuimos a mirarlo, resultó que era Bart Simpson, un globo”.

Esto resalta la dificultad de analizar imágenes e informes que provienen de una variedad tan amplia de fuentes. Gran parte de los datos utilizados en este momento son de baja calidad, lo que dificulta desentrañar los misterios que podrían contener. Como resultado, el comité espera eliminar el estigma en torno a informar avistamientos para alentar a más personas a presentar sus observaciones anómalas.

En particular, espera que los pilotos comerciales sean menos reacios a reportar encuentros extraños. Los informes piloto pueden ayudar a explicar mejor las imágenes que recibe el comité, especialmente si parte de ellas son datos confiables y de alta calidad.

De hecho, la calidad de las grabaciones fue el mayor problema al que se enfrentó el panel en su análisis preliminar. Por lo general, los avistamientos son de objetos que parecen pequeños y que a menudo se mueven de forma extraña. Según los miembros del comité, el problema subyacente era que estos avistamientos o “encuentros” a menudo se registran en cámaras o sensores que no están diseñados para capturar con precisión estos extraños eventos.

Un ovni aparente en realidad podría ser el resultado de una falla en una cámara vieja, o la perspectiva de una persona siendo engañada por una iluminación extraña y objetos distantes.

Acoso en línea a miembros del comité

Estos factores de confusión están resultando difíciles de desentrañar. El otro gran problema al que se han enfrentado los miembros del comité UAP es el acoso en línea, lo que se suma al estigma de trabajar en esta área. “Es realmente desalentador escuchar sobre el acoso que nuestros panelistas han enfrentado en línea porque están estudiando este tema”, dijo Nicola Fox, jefe científico de la Nasa. “El acoso solo conduce a una mayor estigmatización”.

Desde esta reunión pública, un denunciante estadounidense con experiencia en inteligencia gubernamental ha afirmado que EE.UU. puede estar en posesión de pruebas aún más concretas de UAP. La Nasa no ha respondido a este reclamo, aunque el denunciante aún no ha presentado evidencia adicional.

Si bien los estudios hasta el momento no han encontrado nada que pueda ser declarado extraterrestre, la reunión pública muestra un cambio de ritmo interesante para la Nasa y los avistamientos de ovnis. En el pasado, la agencia ha buscado principalmente desacreditar las afirmaciones, pero ahora está investigando públicamente los informes y discutiendo lo que encuentra en la televisión en vivo.

Más adelante este año, se publicará un informe completo con aún más detalles y hallazgos de estas investigaciones. Todavía no hay ovnis ni extraterrestres, pero la Nasa ahora se está tomando muy en serio las afirmaciones de los UAP y parece decidida a comprenderlos a todos.

Christopher Pattison, investigador del Instituto de Cosmología y Gravitación de la Universidad de Portsmouth