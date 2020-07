Pablo Villalobos, asesor OMS y doctor en salud pública de Harvard: “Si la gente sale con permiso o no es irrelevante, lo importante es mantener las restricciones sanitarias”

Hace 10 días, el presidente Sebastián Piñera anunció oficialmente el plan “paso a paso”, programa que tiene como objetivo iniciar el proceso de desconfinamiento tras las restricciones instauradas debido a la pandemia de coronavirus.

Para los expertos, el plan, que cuenta con cinco etapas (cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y avanzada), cuenta con varias observaciones. Una de ellas es la de Espacio Público, que apela a una mayor transparencia en los datos de testeo, trazabilidad y aislamiento, y recomienda la preparación y publicación de un informe al respecto presente las métricas relevantes para la evaluación de la estrategia a implementar.

Por otro lado, el Dr. Pablo Villalobos, asesor de la Organización Mundial de la Salud, académico de la Universidad de Santiago, y doctor en salud pública de Harvard, advierte sobre las complejidades de levantar restricciones en zonas de alta circulación de personas, añadiendo que estas medidas deben tomarse de manera gradual y mirar “en perspectiva” las buenas cifras entregadas por las autoridades de salud.

¿Se justifica el proceso de desconfinamiento en algunas comunas de Santiago?

“Hay que tratar de ver lo que hemos aprendido con otros ojos. Entender que hay muchos factores que se conjugan en lo relacionado a cómo seguir adelante: hay un tema sanitario y epidemiológico vinculado con el Covid-19 que se ha puesto preferentemente como criterio en muchas casos -único a veces- para la toma de decisiones sobre la cuarentena y el desconfinamiento, algo válido porque uno de los objetivos primarios es disminuir los contagios y consecuencias asociadas”, señala.

“Sin embargo, existen otros criterio relacionado con un concepto más amplio de salud, entendida no sólo como la ausencia de una enfermedad, sino como otros factores que también influencian el bienestar de las personas. En ese sentido el desconfinamiento se justifica. Llevamos muchos meses de un fuerte cambio de rutina y con problemas asociados a la salud que no tienen que ver con el virus, pero se relacionan con las medidas de confinamiento. Son efectos indirectos de la pandemia que hacen tan complicada la toma de decisiones”.

“Por una parte, tratar que la gente se contagie menos: solución relativamente rápida, efectiva y fácil de implementar con las restricciones a la movilidad, y por otro lado ver cómo minimizar las consecuencias directas de esa medida, como la salud mental y física de las personas, estar encerrado 24/7 y consecuencias relacionadas a la disminución en las consultas en atenciones no Covid, atenciones de personas con enfermedades crónicas, etc”, sostiene el experto.

A su juicio, ¿cuánto tiempo más habría que esperar para salir del confinamiento?

Para Villalobos, “hay efectos positivos del desconfinamiento. Más allá de los factores negativos creo que hay que tomar esta situación en su conjunto. Cuando se analizan las medidas también hay otras dimensiones a considerar en la balanza para entender las medidas, como la reactivación de la economía, personas en situación complicada, negocios reactivados y temas políticos”.

“No hay que ser tan talibán de ninguno de los dos lados: se ha polarizado la discusión con esta disyuntiva falsa entre salud y economía. Hay defensores de la salud que dicen que hay que encerrar a todos en casa y esto se acaba, y quienes defienden la perspectiva económica dicen lo contrario, que hay que abrir. Hay que buscar un punto intermedio en el que se consideren todos los efectos”, cuenta.

¿En qué momento proyectaría un desconfinamiento en Santiago y Providencia?

“No creo que sea útil hacer proyecciones en cuanto al desconfinamiento, porque esto ya se hizo en la primera etapa cuando hubo muchas opiniones de cuándo iba a ser el peak o los casos, hay que poner los esfuerzos en otra parte”, indica Villalobos.

“Levantar la cuarentena en Las Condes y no hacerlo en Providencia es extraño para la gente que vive en el límite de una comuna y otra y se mueve entre ellas. Es un poco artificial que algunas comunas salgan del confinamiento y otras no”.

“Lo más importante del desconfinamiento es que se mantenga una vigilancia activa en los nuevos casos, desarrollar un sistema que nos permita acceder a la información antes de dos semanas para poder tener ojalá los datos lo más cercano a tiempo real, e identificar posibles rebrotes”, dice.

¿Podría ayudar el transporte público a expandir la pandemia?

para Villalobos, “el transporte público ayuda a expandir la pandemia. La gente no puede viajar manteniendo la distancia social, y las restricciones de movilidad no son suficientes. Lo importante es no entregar el mensaje dual de salir de la cuarentena, después volver a la normalidad y si estamos mal nos encerramos”.

En este sentido, el académico de la Universidad de Santiago afirma que hay que tomar esta “nueva normalidad” como poder transitar por la calle, pero con ciertas restricciones: “se deben respetar las medidas de prevención, entender que lo mas importante del desconfinamiento es hacer que la gente circule y que el riesgo de contagio se mantenga bajo. No se puede eliminar, pero se pueden tomar las acciones para que sea lo mínimo posible”.

“Esto implica gente confinada, y para quienes van a salir estando en cuarentena, lo importante no es penalizarlos, sino cambiar el discurso. Si alguien va a salir también se puede contagiar, todo independiente de la comuna y el estado en el que se encuentre”.

“Es importante insistir en el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento. Si la gente sale o no con permiso es irrelevante, lo importante es mantener las restricciones sanitarias”, asevera.

¿Cómo sería posible compatibilizar el confinamiento y el trabajo para quienes no cuentan con la posibilidad del teletrabajo?

“Parte de la estrategia es el hecho que haya gente que retrase su vuelta al trabajo, porque su circunstancia se lo permite, y es una ayuda para todo el resto de quienes no lo pueden hacer. Si me puedo quedar trabajando en casa un poco más hasta que las condiciones mejoren, ayudo a la gente que no tiene esa oportunidad, de ir al trabajo y tomar transporte público. Esto deriva en calles menos congestionadas y transporte con menos gente”, puntualiza el experto.

“Es un problema que tiene muchas dimensiones y hay que tomarlas todas en cuenta. No es tan trivial y fácil decir cuándo hay que hacerlo, hay factores positivos y negativos”.

“Es un error enfocarse sólo en los contagios. El teletrabajo y el desconfinamiento deben ser una tarea en la que toda la sociedad ayude, cada uno en la medida que pueda y de acuerdo a sus posibilidades. La clave es ser flexible, y quienes pueden evitar transitar que lo hagan para que aquellos que no pueden tengan menos riesgo de contagio”, sentencia.