¿Pagaría 2 millones de dólares por un terreno que solo existe en la web? El insospechado futuro del metaverso

La idea de gastar miles o incluso millones de dólares para comprar una “tierra” ficticia en un mundo virtual suena, para ser sincero, absurdo.

Pero en los últimos meses, hemos visto inversiones significativas en terrenos virtuales dentro del metaverso. PwC se encuentra entre los últimos en sumergirse, después de haber comprado bienes raíces en The Sandbox, un mundo de juegos virtuales, por una cantidad no revelada.

Snopverse, el mundo virtual creado por el rapero Snopdog.

Si otras ventas reportadas son algo para pasar, habría sido una suma considerable. Una persona compró recientemente una parcela de tierra en Snoopverse, un rapero del mundo virtual que Snoop Dogg está desarrollando dentro de The Sandbox, por US $ 450,000.

Mientras tanto, Metaverse Group, una empresa de bienes raíces enfocada en la economía metaversa, supuestamente compró un terreno en Decentraland, otra plataforma virtual, por US $ 2,43 millones.

Refresquemos sobre lo que es el “metaverso”. Probablemente haya escuchado mucho el término cuando Facebook cambió su marca a Meta en octubre de 2021. Otras compañías, como Nike y Microsoft, también han anunciado que se lanzarán a este espacio.

El metaverso describe una visión de un mundo virtual 3D conectado, donde los mundos real y digital se integran utilizando tecnologías como la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR). Se podrá acceder a este entorno inmersivo a través de dispositivos como auriculares de realidad virtual, lentes de realidad aumentada y aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Los usuarios se encontrarán y se comunicarán como avatares digitales, explorarán nuevas áreas y crearán contenido. La idea es que el metaverso se desarrollará para convertirse en un espacio virtual colaborativo donde podamos socializar, jugar, trabajar y aprender.

Ya existen varios metaversos, por ejemplo, en plataformas de juegos virtuales como The Sandbox y mundos virtuales como Decentraland. De la misma manera que un sitio web es parte de la red mundial 2D más amplia, los metaversos individuales formarán un metaverso conectado más grande.

Es importante destacar que, como en el mundo real, es y será cada vez más posible comprar cosas en el metaverso, incluidas las propiedades inmobiliarias.

Tierra virtual como NFT

Las transacciones en el mundo virtual generalmente se monetizan utilizando criptomonedas. Aparte de las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT) son el método principal para monetizar e intercambiar valor dentro del metaverso.

Una NFT es un activo digital único. Aunque las NFT son principalmente elementos de arte digital (como videos, imágenes, música u objetos 3D), una variedad de activos pueden constituir una NFT, incluidos los bienes raíces virtuales. En plataformas como OpenSea , donde la gente va a comprar e intercambiar NFT, ahora hay terrenos o incluso casas virtuales.

Para garantizar que los bienes raíces digitales tengan valor, la oferta es limitada, un concepto en economía llamado “valor de escasez”. Por ejemplo, Decentraland se compone de 90.000 piezas o “parcelas” de tierra, cada una de aproximadamente 50 pies por 50 pies.

Ya estamos viendo ejemplos en los que está aumentando el valor de los bienes raíces virtuales. En junio de 2021, un fondo de inversión en bienes raíces digitales llamado Republic Realm supuestamente gastó el equivalente a más de US $ 900.000 para comprar un NFT que representa una parcela en Decentraland. Según DappRadar, un sitio web que rastrea los datos de ventas de NFT, fue la compra más cara de terrenos NFT en la historia de Decentraland.

Pero luego, como sabemos, en noviembre de 2021, el Grupo Metaverse compró su terreno en Decentraland por 2,4 millones de dólares . El tamaño de esta compra fue en realidad más pequeño que el anterior: 116 parcelas de tierra en comparación con 259 compradas por Republic Realm.

No es solo que Decentraland esté viendo apreciaciones. En febrero de 2021, Axie Infinity (otro mundo virtual de juegos) vendió nueve de sus parcelas de tierra por el equivalente a US $ 1,5 millones, un récord, dijo la compañía, antes de que una parcela de tierra se vendiera por US $ 2,3 millones en noviembre de 2021.

Axie Infinity, otro mundo virtual de juegos.

Si bien parece que los valores están subiendo, es importante reconocer que la inversión inmobiliaria en el metaverso sigue siendo extremadamente especulativa. Nadie puede estar seguro de si este auge es la próxima gran cosa o la próxima gran burbuja.

El futuro de los bienes raíces metaverso

Dejando a un lado los incentivos financieros, es posible que se pregunte qué harán realmente las empresas y las personas con su tierra virtual.

Como ejemplo, la compra del Grupo Metaverse se realiza en el recinto de moda de Decentraland. Según el comprador, el espacio se utilizará para albergar eventos de moda digital y vender ropa virtual para avatares, otra área potencial de crecimiento en el metaverso.

Si bien los inversores y las empresas dominan este espacio en este momento, no todos los bienes raíces metaversos le costarán millones. Pero, ¿qué podría ofrecerle poseer un terreno virtual? Si compra una propiedad física en el mundo real, el resultado es tangible: un lugar para vivir, para enorgullecerse, para recibir a familiares y amigos.

Si bien la propiedad virtual no proporciona refugio físico, existen algunos paralelismos. Al comprar bienes raíces virtuales, podría comprar un terreno para construir. O puede elegir una casa ya construida que le guste. Puede personalizarlo con varios objetos (digitales). Puede invitar visitantes y visitar los hogares virtuales de otras personas también.

Esta visión está a un tiempo. Pero si parece completamente absurdo, debemos recordar que una vez, la gente tenía dudas sobre el significado potencial de Internet y luego de las redes sociales. Los tecnólogos predicen que el metaverso madurará hasta convertirse en una economía en pleno funcionamiento en los próximos años, proporcionando una experiencia digital sincrónica tan entretejida en nuestras vidas como lo están ahora el correo electrónico y las redes sociales.

Esta es una extraña fantasía hecha realidad para alguien que fue jugador en una vida anterior. Hace algunos años, una versión más joven de mi conciencia me decía que dejara de perder el tiempo jugando videojuegos; volver a estudiar y concentrarme en mi vida “real”. En el fondo, siempre tuve el deseo de ver los juegos superpuestos con la vida real, al estilo Real Player One . Siento que esta visión se acerca cada vez más.

*Theo Tzanidis, profesor titular de marketing digital, Universidad del Oeste de Escocia