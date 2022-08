¿Por qué se ha encontrado polio en Londres, Nueva York y Jerusalén, y qué tan peligrosa es?

La poliomielitis, una enfermedad mortal que solía paralizar a decenas de miles de niños cada año, se está propagando en Londres, Nueva York y Jerusalén por primera vez en décadas, lo que impulsó campañas de vacunación de recuperación.

Temible enfermedad

La poliomielitis aterrorizó a los padres de todo el mundo durante la primera mitad del siglo XX. Afecta principalmente a niños menores de cinco años, a menudo es asintomático pero también puede causar síntomas como fiebre y vómitos. Alrededor de una de cada 200 infecciones conduce a una parálisis irreversible, y entre esos pacientes, hasta el 10 % muere.

No hay cura, pero desde que se encontró una vacuna en la década de 1950, la poliomielitis es completamente prevenible. A nivel mundial, la forma salvaje de la enfermedad casi ha desaparecido.

Ilustración de una partícula del virus del polio. Crédito: AP

Afganistán y Pakistán son ahora los únicos países donde la enfermedad altamente infecciosa, que se transmite principalmente a través del contacto con materia fecal, sigue siendo endémica. Pero este año también se encontraron casos importados en Malawi y Mozambique, los primeros en esos países desde la década de 1990.

Diferentes cepas

Hay dos formas principales de poliovirus. Junto con el tipo salvaje descrito anteriormente, también hay casos raros de lo que se conoce como poliomielitis derivada de la vacuna.

Es esta segunda forma detectada en aguas residuales en la capital británica, Londres, y en Nueva York en los Estados Unidos, con un caso de parálisis reportado en el estado de Nueva York. También se ha encontrado un virus genéticamente similar en Jerusalén, Israel, y los científicos están trabajando para comprender el vínculo, dijo la Iniciativa de Erradicación Global de la Poliomielitis (GPEI, su sigla en inglés).

Si bien la poliomielitis derivada de la vacuna es casi desconocida en los lugares mencionados anteriormente, es una amenaza conocida, aunque rara, en otros países, que causa brotes cada año, incluidos 415 casos en Nigeria en 2021.

Se deriva del uso de una vacuna oral contra la poliomielitis que contiene virus vivo debilitado. Después de que los niños son vacunados, eliminan el virus en sus heces durante algunas semanas. En comunidades subvacunadas, esto puede propagarse y volver a mutar a una versión dañina del virus.

Un niño es inoculado contra la poliomelitis. Foto: Reuters

Si bien países como Gran Bretaña y Estados Unidos ya no usan esta vacuna viva, otros sí lo hacen, en particular para detener los brotes, lo que permite la propagación global, en particular cuando las personas comenzaron a viajar nuevamente después de la Covid-19, dijeron los expertos.

Por qué ahora

Pero los expertos están de acuerdo en que el principal impulsor detrás de los brotes de poliomielitis derivada de la vacuna y salvaje siguen siendo las poblaciones insuficientemente vacunadas, dijo Derek Ehrhardt, líder mundial de poliomielitis en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

La vacilación de las vacunas era un problema creciente antes de la pandemia, luego el Covid-19 causó la peor interrupción de la inmunización de rutina en una generación, según las Naciones Unidas.

En 2020, hubo 1.081 casos de poliomielitis derivados de la vacuna, alrededor de tres veces más que el año anterior. En lo que va de 2022, ha habido 177 casos, después de grandes esfuerzos para volver a poner en marcha las campañas de vacunación contra la poliomielitis.

Pero los hallazgos de las aguas residuales siguen siendo una llamada de atención para los padres con un mensaje clave, según científicos de todo el mundo, incluido David Heymann, epidemiólogo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres: proteja a los niños vacunándolos.