¿Qué es el porno vengativo y quién es el hombre más odiado de Internet? Serie de Netflix tiene las respuestas

El hombre más odiado en Internet, según una nueva serie documental de Netflix, es Hunter Moore. El criminal convicto y autodenominado “arruinador de vidas profesionales” Moore permitió la distribución no consentida de miles de imágenes privadas al fundar el sitio web de “pornografía de venganza” Is Someone Up?

El documental explica qué es el porno vengativo, cómo se lleva a cabo y lo traumático que puede ser para las víctimas. Las mujeres de la serie no fueron estereotipadas como ingenuas o culpables, como suele suceder en la cobertura de los medios. La serie mostró cómo las miles de personas que comparten la imagen juegan un papel en el porno de venganza, no solo la primera persona que las sube.

Como exoficial de libertad condicional, estoy interesada en cómo la sociedad ve los delitos sexuales y cómo tratamos a las mujeres que son víctimas. Las docuseries podrían haber ido más allá al hablar de mujeres valientes como víctimas de violencia de género, no solo de “porno venganza”.

Este término pasa por alto que las imágenes privadas compartidas sin consentimiento no siempre son realmente pornográficas. También culpa a la víctima, porque sugiere que hizo algo para merecer venganza. Si bien lo he usado anteriormente ya que la mayoría de los lectores estarán familiarizados con el término, en el resto del artículo hablaré sobre el abuso sexual basado en imágenes.

La serie no deja especialmente claro que es normal tomar y enviar imágenes de uno mismo como parte de la autoexpresión sexual, pero cuando alguien las comparte sin consentimiento, puede ser una forma de abuso doméstico. Internet está saturado de este tipo de imágenes. Ahora hay más de 3.000 sitios web dedicados al abuso sexual basado en imágenes, y los informes a la línea de ayuda de pornografía de venganza del gobierno aumentan año tras año.

Las víctimas de la pornografía vengativa se aíslan y temen lo que los demás piensen de ellas. Debido a esto, muchos experimentan problemas de salud mental, incluidos TEPT y depresión.

Como mostraron las docuseries, las víctimas suelen ser mujeres. Los datos de principios de 2022 muestran que en el Reino Unido, el 81 % lo era. Sus imágenes generalmente son compartidas sin su permiso por hombres, aunque no por lo general aquellos que piratean sus cuentas. La mayoría de los abusos sexuales basados en imágenes son perpetrados por exparejas.

Muchas personas imaginan que una expareja enfadada comete este delito como represalia tras una ruptura no deseada. Sin embargo, este no es siempre el caso. Un estudio de 2021 de más de 2.000 británicos realizado por el bufete de abogados Slater & Gordon encontró que algunos hombres querían asustar a su víctima. Otros pensaron que era “una broma”, actitud compartida por los perpetradores en el documental de Netflix.

Vivimos en una sociedad donde la misoginia y los derechos masculinos conducen a la violencia contra las mujeres y las niñas. El “upskirting” y las imágenes de amamantamiento tomadas sin consentimiento también son formas de abuso sexual y evidencia del daño sexual causado a las mujeres en nuestra sociedad. Un estudio de 2017 encontró que el impacto en las víctimas de este tipo de abuso sexual es similar al de la agresión sexual. Sobre esta base, muchos activistas e investigadores argumentan que debería ser un delito sexual específico.

Lo que la serie no cubre

La serie El hombre más odiado de Internet dio una idea de lo que estaba sucediendo en EE.UU., pero no en el Reino Unido. Para hacer frente a este delito, el gobierno del Reino Unido está tratando de regular Internet. El proyecto de ley de seguridad en línea propone obligar a los proveedores de Internet a ser más proactivos en la eliminación del abuso sexual basado en imágenes, en lugar de esperar a que las víctimas lo denuncien.

En Inglaterra y Gales, la “pornografía de venganza” se convirtió en un delito específico en 2015, con una pena de hasta dos años de prisión. La amenaza de compartir imágenes privadas no consentidas se volvió ilegal en 2021.

Incluso con estas leyes, es comprensible que las víctimas se muestren reacias a hablar con la policía. Esto no ayuda cuando los oficiales de policía no tienen suficiente capacitación o comprensión sobre estas experiencias. Algunos oficiales han culpado a las mujeres por ser víctimas de abuso sexual basado en imágenes. Actualmente, solo una fracción de los informes policiales de abuso sexual basado en imágenes conducen a cargos o citaciones judiciales.

Cuando las víctimas denuncian, un tercio de ellas no presentan cargos porque no se les puede garantizar el anonimato en un “delito de comunicación”. Si el abuso sexual basado en imágenes fuera un delito sexual, las víctimas tendrían que mantenerse en el anonimato .

Apoyo a las víctimas

Otra cosa que mostraron las docuseries fue la importancia del apoyo familiar, tanto para la víctima a nivel emocional como en la búsqueda de justicia. Para mí, lo más destacado de la serie fue Charlotte Laws, la madre de una de las víctimas de Moore. Hizo campaña contra su sitio web y no se detuvo una vez que quitaron la imagen de su hija. Apoyó a otras víctimas y al FBI en una lucha por la justicia contra Hunter Moore.

Las víctimas de abuso sexual basado en imágenes claramente necesitan apoyo, pero no todas tienen a alguien como Charlotte. Desde entonces, Destiny Benedict, otra de las víctimas de Moore, ha discutido lo vulnerable y aislada que se sintió durante su experiencia. La docuserie retrata a Moore manipulando a Benedict para que le envíe más contenido para que elimine las fotos de sus hijos de su sitio web.

El gobierno del Reino Unido ha aumentado recientemente la financiación de la línea de ayuda de pornografía de venganza. La línea de ayuda es un lugar para que las personas denuncien que son víctimas, pero también una fuente de apoyo que ayuda a eliminar las imágenes.

El hombre más odiado de Internet ha llamado mucho la atención sobre este tema, pero hay más que todos podemos hacer para apoyar a las víctimas de la pornografía vengativa, empezando por reconocerlo por el abuso que es.

*Jennifer Grant, docente, Justicia Comunitaria, Universidad de Portsmouth