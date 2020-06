Récord de contagios: Lo que tienes que saber del coronavirus este viernes

Chile apareció hoy en el lugar número 12 de los países con más casos totales de coronavirus: 160.846. El Minsal informó sobre 6.754 nuevos contagios en las últimas 24 horas, mientras que en la última jornada se reportaron 222 muertes de acuerdo con la nueva metodología de conteo. Ambas cifras son un récord absoluto y dan cuenta de lo rápido que se ha expandido el virus por nuestro país. En total, los decesos ya suman 2.870 (150 por millón de habitantes).

En casos totales, Chile superó incluso a Francia, que tiene 155.561 contagios (2.383 por millón de habitantes). En el caso de nuestro país, hay 8.418 infectados por millón de habitantes, según Worldometers. En América Latina, sólo Brasil y Perú tienen más casos totales que Chile. Pese a estas dramáticas cifras, actualmente hay 1.647 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.391 se encuentran en ventilación mecánica y 372 en estado crítico.

El gran problema es que pese a las medidas que se han adoptado, como las cuarentenas, los cordones sanitarios y la insistencia en que se utilicen mascarillas, la curva está lejos de aplanarse. Al mismo tiempo, hay quienes advierten -como el ex subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo-que se está llegando a un límite en las posibilidades de abrir nuevas camas.

¿Estamos ya en el peak de la pandemia en Chile?

La curva de contagios y fallecidos no se aplana, por lo que muchos se preguntan si estamos o no en el peak del Covid-19 en Chile. Médicos, epidemiólogos y matemáticos debaten sobre la etapa en la que nos encontramos. Los modelos matemáticos que se construyeron previamente no reflejan las cifras actuales.

Ver más

Sobrevivientes del Covid: Los 1.603 pacientes en riesgo de muerte que el esfuerzo médico trajo de vuelta

Una historia esperanzadora. "¿Sabes dónde estás?", le preguntó una enfermera del Hospital de Concepción a Dora Minaya el 30 de mayo. Dora no sabía. Su último recuerdo era en una cama de la ex-Posta Central, sintiendo "el pecho apretado" y a punto de ser sedada para entrar a ventilación mecánica. Así como aumentan los decesos, también abundan historias de éxito, donde el personal asistencial ha logrado revertir diagnósticos con pronósticos fatales.

Ver más

4.600 menos en la “primera línea”: agotamiento, falta de sueño y mala alimentación marcan los días del personal de salud

Sobreexigencia en el personal de salud. Tres profesionales narran el desafío de completar un turno médico en tiempos de pandemia. Falta de profesionales debido a contagios y cuarentenas, heridas causadas por los implementos de seguridad y mucho cansancio dejan las primeras 100 jornadas de la crisis sanitaria por el coronavirus en Chile.

Ver más

Los preparativos en España para enfrentar segunda ola de Covid-19

Hay que poner atención a lo que está ocurriendo con los países que iniciaron su desconfinamiento, como el caso de España. Tras la reapertura, ese país planifica una estrategia para evitar un nuevo colapso sanitario por rebrotes. Para reducir la presión en los hospitales, aumentarán la vacunación contra la gripe entre los funcionarios.

Ver más

Conciertos en Chile: El regreso de la música en vivo se oscurece

Incertidumbre total para los recitales. Aunque hace un tiempo había optimismo con retomar los shows en vivo a fin de año, por estas semanas las proyecciones de la industria de conciertos han variado drásticamente. El aumento de los contagios en Chile, la cancelación de los grandes festivales de EE.UU. y la dura situación de Brasil –lo que podría afectar al Lollapalooza de ese país y a su par chileno- tienen en la nebulosa total al sector.

Ver más

Más iniciativas Entre Todos: asesorías legales gratis, ayudas para campamentos y rifa para menor con cáncer

Entre Todos es una nueva iniciativa de La Tercera. Aquí la segunda entrega de esta sección que agrupa distintas iniciativas en apoyo de personas que lo necesiten en tiempos de pandemia.

Ver más

Clase Abierta, aprende donde estés: Consejos para organizar las tareas

Y en nuestra Clase Abierta de hoy, una aplicación para usar de calendario, otra para ordenar las tareas y una última para concentrarse mejor. Todas gratuitas y muy prácticas para organizar mejor la semana de estudios o laboral.

Ver más

Podcast del coronavirus: Récord de contagios

Francisco Aravena y el equipo de Crónica Estéreo transforman este newsletter en sonido para que estés al día con todo lo que ha pasado en torno al coronavirus.

Ver más