“Se reinician continuamente”: Esta es la lista de teléfonos Samsung Galaxy y Note con problemas

Samsung Electronics ha confirmado que está trabajando en un error provocado por la última actualización de la aplicación Samsung SmartThings, que provoca el bloqueo de los dispositivos Galaxy más antiguos, como los modelos de la serie S10 y Note 10.

Samsung SmartThings es una aplicación que permite a los usuarios de dispositivos inteligentes de la marca surcoreana -electrodomésticos, televisores, ‘smartphones’, etc.- conectarlos, administrarlos y supervisarlos en un único espacio.

Usuarios de modelos antiguos de Samsung Galaxy han compartido a través de redes sociales y foros como Reddit que tras actualizar Samsung SmartThings han sufrido el bloqueo de sus dispositivos pertenecientes a la serie Galaxy.

Estos son los modelos que han presentado problemas

-Galaxy S10

-Galaxy S10 Plus

-Galaxy S10 5G

-Galaxy S10 Lite

GalaxyS10e

-Galaxy Note 10

-Galaxy Plus

-Galaxy Plus 5G

-Galaxy M51

-Galaxy A90.

La compañía tecnológica, que se ha puesto en contacto con Android Authority, ha confirmado que es consciente de que “una cantidad limitada” de terminales de la serie Galaxy que están basados en Android 12 “se reinician continuamente” durante una actualización de la última versión de la app.

Tras conocer el problema, suspendió “de inmediato” esta actualización y empezó a trabajar para resolver el problema, animando a los afectados a dirigirse al Centro de contacto de Samsung para recibir asistencia para sus dispositivos.

Algunos usuarios de Corea del Sur han avanzado que, tras dirigirse a los Centros de Servicio de Samsung, no se vieron en la necesidad de borrar sus datos personales para volver a utilizar sus terminales con normalidad. No obstante, Android Authority ha señalado que los que no tengan esta posibilidad, pueden reactivar sus dispositivos eliminando esta información.