Sospecho que tuve Covid, ¿cómo puedo estar seguro? Siete síntomas podrían confirmar la presencia de la enfermedad

Resfrío, alergia, indigestión. Muchas personas han presentado en los últimos meses algunos síntomas que en algunos casos pueden ser compatibles con el coronavirus, que posee una extensa lista de manifestaciones, que van desde la fiebre hasta la pérdida del gusto y el olfato, pasando por la pérdida de cabello y dificultades respiratorias.

¿Cómo saber si efectivamente tuvo la enfermedad? ¿Podría haber tenido Covid-19 sin darse cuenta? Lamentablemente no existe un examen efectivo, universal y de rápido acceso para certificar con precisión científica si tuvo o no Covid-19.

Un test serológico, como ocurre con otros virus, podría ser lo más recomendado, pero Nicolás Muena, investigador de la Fundación Ciencia & Vida, dice que a raíz de toda la evidencia acumulada hasta ahora, puede ser un examen ineficiente en algunos casos. “Este examen puede detectar anticuerpos Igg, pero hay pacientes que producen muy poco Igg o que bajan sus niveles muy rápido, entonces, después de tres o cuatro meses, pueden ser indetectables, en una cierta proporción de pacientes”, explica.

Por lo mismo, dice, no es un examen tan eficiente. En ese sentido, el investigador afirma que otro camino posible para saber si alguna vez tuvo la enfermedad, son los linfocitos, pero no se trata de un examen rápido o simple, porque se requiere aislar los linfocitos de un paciente y exponerlos en en un cultivo frente a un antígeno del coronavirus.

Podría ser una solución, dice, pero por su complejidad y precio, puede ser una alternativa poco viable.

Muena dice que por ahora la ciencia aún estudia la respuesta inmunitaria al virus y que los test PCR, en el mejor de los casos pueden detectar el patógeno hasta cinco meses después de ocurrida la infección, pero no más que ese plazo.

Sin embargo, hay algunos síntomas pasados que podrían alertarlo de que tal vez tuvo coronavirus. “La mayoría de las personas que tienen coronavirus tienen una infección sencilla, indistinguible del resfriado o la influenza“, explicó el experto en enfermedades infecciosas Amesh A. Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, en una nota publicada en el portal de Yahoo!.

Además, según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés). hasta el 40% de las personas no presentan ningún síntoma a la enfermedad.

Desafortunadamente no hay forma de saber con un 100% de certeza si la enfermedad con la que lidió era Covid-19 o si tuvo un caso asintomático en algún momento. Pero los expertos dicen que algunas señales pueden ser indicios de que podría haber tenido Covid-19. Estos son los principales síntomas que podrían permitirle confirmar si tuvo o no la enfermedad.

1. Un fuerte resfrío

Puede ser difícil distinguir un resfrío de una forma leve de Cocid-19 sin un test, dependiendo de los síntomas que experimente, pero los resfriados generalmente no causan dificultad para respirar, dolores de cabeza severos o síntomas gastrointestinales como sí produce el Covid- 19. Esta es la lista completa de los principales síntomas oficiales de los CDC:

-Fiebre o escalofríos

-Tos

-Falta de aire o dificultad para respirar

-Fatiga

-Dolores musculares o corporales

-Dolor de cabeza

-Pérdida del gusto u olfato

-Dolor de garganta

-Congestión o secreción nasal

-Náuseas o vómitos

-Diarrea

2. Pérdida del olfato o del gusto

La pérdida del olfato y el gusto ha sido un gran sello distintivo del Covid-19. Si bien este síntoma no ocurre en todos, el Dr. Adalja señala que ahora está fuertemente relacionado con el nuevo coronavirus.

Los datos preliminares de la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO-HNS) encontraron que, en los pacientes con Covid-19 que perdieron el sentido del olfato, el 27% tuvo “alguna mejoría” en aproximadamente siete días, mientras que la mayoría mejoraron en 10 días.

Aunque también es posible perder estos sentidos temporalmente con otras enfermedades respiratorias, como un resfrío, o una influenza, o incluso, con alergias estacionales. Pero la gran diferencia con el Covid-19, es que este síntoma puede permanecer por mucho tiempo, incluso meses después de recuperarse de la enfermedad.

3. Inexplicable pérdida de cabello

La actriz Alyssa Milano, que ha estado sufriendo síntomas de Covid-19 durante meses, compartió un video en Instagram a principios de agosto cepillándose repetidamente grandes mechones de cabello después de ducharse.

Esto no se ha estudiado ampliamente en el contexto de Covid-19, pero muchas personas que se han recuperado del virus informan problemas de pérdida de cabello.

“Hemos visto que desde la aparición del Covid-19 han aumentado progresivamente las causas por caída de cabello, lo que se debe a múltiples factores, como la presencia de estrés fuera de lo habitual”, dice el doctor Jorge Larrondo, dermatólogo de Clínica Alemana en el portal de esta clínica.

Es poco probable perder más cabello de lo habitual sin tener otros síntomas de Covid-19, como tos o fiebre, por lo que ese puede ser un muy buen indicador de qué alguna vez tuvo la enfermedad.

4. Quedarse sin aliento

La dificultad para respirar es otra de las inequívocas etiquetas del Covid-19. Por ejemplo, una investigación publicada en la revista Jama concluyó que pacientes pueden tener secuelas del virus, incluida dificultad para respirar. Los científicos no están muy seguros por qué o cuánto tiempo puede durar esta dificultad, pero teorizan que se deba a una inflamación duradera en los pulmones.

Los médicos dicen que es uno de los efectos persistentes más conocidos en las personas a las que se les diagnosticó Covid-19. “Si tienes esto, bueno, quizás esa enfermedad que experimentaste antes era en realidad Covid”, dijo el Dr. William Schaffner, también citado por el portal Yahoo!.

5. Tos persistente

Una tos persistente es otro síntoma que informaron las personas que participaron en el estudio Jama. La tos a menudo es seca , lo que significa que no sale nada, como flema o moco, dijo el Dr. Adalja. Esto es bastante común: los datos de los CDC encontraron que el 43% de las personas que tenían Covid-19 todavía tenían tos de 14 a 21 días después de salir positivos en un test PCR.

6. Cansancio inexplicable

Este es uno de los mayores efectos persistentes después de que una persona tiene Covid-19 , según el estudio de Jama. Según la investigación, el 53% de los pacientes dijeron que estaban luchando contra la fatiga unos 60 días después de que mostraron por primera vez signos del virus.

Los médicos aún no están muy seguros de porqué este cansancio permanece por tanto tiempo. Podría ser la forma en que el sistema inmunológico de una persona reacciona al virus , o simplemente podría ser la forma en que el virus funciona en el cuerpo.

Tener fatiga no es un problema muy común y puede ser un signo de muchos problemas de salud diferentes (incluido, por supuesto, no dormir lo suficiente). Al igual que la caída del cabello, las personas que experimentan fatiga debido al Covid-19 también habrían tenido otros síntomas del virus en el pasado. El síntoma por si solo no es indicador que tuvo la enfermedad.

7. Síntomas inusuales que parecen prolongarse

Los expertos enfatizan que Covid-19 todavía es un virus nuevo, por lo que los médicos y científicos están aprendiendo más sobre él todo el tiempo. La investigación sobre los efectos duraderos del virus está en curso, y es difícil para los médicos decir en este momento que tener ciertos síntomas podría significar que tuvo una infección por Covid-19, mientras que otros no.

Vale la pena mencionar que algunas personas han experimentado problemas cardíacos después de contraer el virus. Un pequeño estudio de 100 personas que se recuperaron de Covid-19 que se publicó en Jama Cardiology realizó resonancias magnéticas en pacientes anteriores y encontró que el 78% tenía algún tipo de hallazgo cardíaco anormal, independiente de cualquier condición preexistente. Esto tampoco parecía estar relacionado con la gravedad de la enfermedad, encontraron los investigadores. Eso podría aparecer de muchas maneras diferentes, incluidas palpitaciones cardíacas aleatorias, pero también podría pasar desapercibido.

Por supuesto, existen muchas otras complicaciones que los expertos quizás ni siquiera conozcan todavía.