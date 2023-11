Fiebre, nódulos pulmonares pero sin tos: qué se sabe de extraña neumonía infantil que se expande en China

Según se dio a conocer esta jornada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a China detalles ante el reporte de un aumento de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía en niños.

De acuerdo a la institución, por el momento no está claro si estos reportes están asociados con un aumento general de infecciones respiratorias previamente reportadas por las autoridades chinas, o con eventos separados. La respuesta de China a la OMS, según los plazos, debería entregarse en 24 horas.

Esto es lo que se sabe de la extraña neumonía infantil que se expande en China

El reporte sobre el aumento de casos de esta enfermedad fue comunicado y difundido gracias a la plataforma ProMED (Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes) -un sitio web de monitoreo de brotes de enfermedades en humanos y animales a nivel mundial- en donde el pasado martes se notificó sobre la epidemia de una “neumonía sin diagnosticar” en niños en China.

En diciembre del 2019 gracias a las publicaciones de ProMED la comunidad científica fue inicialmente alertada sobre un extraño virus que meses después fue bautizado como Sars-Cov-2, o Covid-19.

REUTERS/Jason Lee/File Photo

El reporte, que cita información del noticiero taiwanés FTV News, alerta que los hospitales en Beijing y Liaoning, lugares que se encuentran a 800 kilómetros de distancia, están “sobrepasados” con niños enfermos, mientras que las escuelas están a punto de suspender las clases.

“Temprano en la mañana, el hospital infantil de Beijing estaban abarrotado de padres que tenían a sus hijos con neumonía y que buscaban tratamiento”, indica la publicación.

El “Sr. W”, un ciudadano de Beijing citado en el reporte, indicó por su parte que “muchos están hospitalizados. No tienen tos y no tienen otro síntoma. Solo tienen alta temperatura (fiebre) y varios desarrollan nódulos pulmonares”.

De acuerdo a la publicación en ProMED, la situación también es compleja en la provincia de Liaoning, en donde la entrada del hospital infantil Dalian “está lleno de niños que reciben tratamiento endovenoso”.

Según un funcionario del centro médico citado en el reporte, los pacientes deben hacer fila por dos horas, todos deben esperar en la sala de emergencia y no hay clínicas ambulatorias. Algunas escuelas han debido suspender sus clases completamente, indicó.

En una nota del Editor, la publicación indica: “Este informe sugiere un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada... No está del todo claro cuándo comenzó este brote, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente. El informe no dice que ningún adulto se haya visto afectado, lo que sugiere alguna exposición en las escuelas”.

Cabe destacar que este aumento de las enfermedades respiratorias se produce mientras China se prepara para su primera temporada de invierno completa desde que el país levantó las restricciones de Covid-19 en diciembre pasado.

“Es simplemente un aumento estacional relativamente grande, quizás en parte debido al azar y en parte porque hay un poco de ‘deuda de inmunidad’ por los aumentos invernales menores de los últimos tres años”, afirmó por su parte Ben Cowling, epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong.