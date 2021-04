¿A quiénes representan quienes nos representan?

Hace 1 hora

En Chile el 68% de la población ocupada es lo que se llama la clase trabajadora, ¿es su sub-representación un hecho irrelevante o neutro en el debate constitucional? No existen mecanismos para incorporar a un mayor número de dirigentes sindicales, de organizaciones sociales o de juntas vecinales. No nos confundamos: sus voces no están representadas.