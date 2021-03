Alejandro Fernández (Ind-Evópoli): “La lógica del reality en la convención no es la idea más indicada”

El acceso a la justicia. Esa ha sido una de las principales demandas que ha escuchado el abogado Alejandro Fernández (36) durante su campaña en el distrito 13.

El director de la fundación Pacto Social, hoy busca un espacio en la Convención como independiente en un cupo de Evópoli y aborda la discusión sobre si deben haber sesiones secretas en la convención.

¿Cómo cree que se deben garantizar los derechos en la nueva Constitución?

El tema de la efectividad de los derechos para mi es fundamental para que esto no se transforme simplemente en un documento lindo y que sea letra muerta. El problema, en el caso concreto, es que si quieres exigir ese derecho y no tienes acceso a la justicia, finalmente las personas se ven frustradas. Acá en mi distrito hay muchas personas que no tienen acceso a ese abogado para consultar y, cuando me ven a mi, es como la oportunidad que tienen para preguntar. Entonces hay harta frustración en torno a cómo funciona el sistema.

¿Cómo busca hacer efectivo el acceso a la justicia a nivel constitucional?

Se pueden crear tribunales locales, que permitan resolver problemas a nivel mucho más local y no tener que recurrir a los tribunales ordinarios para cualquier cosa, que sabemos, se va a demorar años en resolver algo. Puedes poner en la Constitución, que se mandate a la ley a crear una asesoría de víctimas u otro servicio público. Incluso, puedes establecerlo en la Constitución misma y crear un órgano con respecto al tema.

A partir de su experiencia en el proyecto La Ruta de la Felicidad y la Fundación Pacto Social, ¿cuáles cree que son las principales problemáticas sociales?

Las personas quieren ser escuchadas, hay una necesidad de ser parte de algo más. Creo que nos sentimos muy solos. Por lo mismo, tenemos que poner una mirada distinta, que permita hacer florecer la diversidad.

¿Y cómo se puede mejorar esa situación desde la nueva Constitución?

Crear un país que tenga una identidad, que las regiones tengan su propia identidad y no simplemente tratar de replicar la misma lógica de Santiago. Ahí creo que hay una oportunidad, sobre todo pensando en un nivel de política más local, regional o municipal.

¿Qué mecanismos se pueden incorporar para mejorar la participación ciudadana?

Comparto la necesidad de incorporar mayores mecanismos de democracia directa. Hoy día la Constitución está super limitada para hacer un plebiscito, es solo para casos específicos de reforma constitucional. En el caso municipal también los requisitos hacen que finalmente en la práctica, se hagan muy pocos. Ahí creo que hay una oportunidad, sobre todo pensando en un nivel de política más local, regional o municipal.

¿Para qué cosas cree que es relevante plebiscitar?

Por ejemplo con decisiones de inversión de recursos. Las personas razonablemente pueden decidir si quieren que se construya un gimnasio o que con esa plata se mejore la plaza. Esas cosas tienen mucho sentido, que las personas puedan participar en esa decisión.

¿Y qué cosas no?

Las decisiones de políticas públicas son más complejas de plebiscitar. Requieren un nivel de tiempo, de estudio, de conocimiento alto que las personas no tenemos. Ni siquiera es un tema de capacidades, si no que de tiempo para poder estudiar y entender. Además el problema de los plebiscitos es que son blancos y negros. Es como ganas o pierdes y la verdad que muchas veces la solución política va al medio.

Sobre el funcionamiento de la Convención, ¿cree que debe haber sesiones privadas?

Necesitamos cierto ámbito de espacio privado para conversar y que incluso se podrían registrar. Pueden quedar en actas. Todas esas conversaciones pueden quedar escritas y que después sean publicadas una vez que se entregue la propuesta. Eso también es una alternativa. Pero la lógica del reality no es la idea más indicada.

¿Por qué?

Finalmente una cámara siempre va a entorpecer, va a afectar el espacio. Entonces no digo que no se grabe nada, pero conocemos cómo funcionan muchos políticos. Finalmente están más preocupados de hablarle a la cámara que de conversar.

¿Qué aspectos cree que son relevantes a incorporar en el reglamento interno?

El otro día me proponían algo que me pareció interesante, no sé si es ejecutable. Partir discutiendo, sin el reglamento hecho. Suena una locura, pero la idea es empezar a discutir, para generar consensos mínimos como contenidos, y generar ciertas confianzas. Una vez que esté ese consenso mínimo, hacer el reglamento.