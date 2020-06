Bruce Ackerman, académico de la Universidad de Yale: “Me preocupa la impracticabilidad de una convención mixta en Chile”

A propósito de su último libro “Revolutionary Constitutions: Charismatic Leadership and the Rule of Law” (editado en 2019 por Harvard University Press), el influyente académico, especialista en derecho constitucional, se refiere al proceso constituyente chileno. “Una de las grandes ironías de la situación chilena es que tienen una Constitución totalmente ilegítima y, en frente, 30 años llevando a cabo siete elecciones presidenciales democráticas”, señala.