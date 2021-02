Luis Silva (Independiente-Partido Republicano): “Una Constitución corta es más sustentable, integradora y respetuosa con las futuras generaciones”

Desde una sala de clases en la Universidad de Los Andes, donde imparte el ramo de Derecho Constitucional, llegó junto a su pizarra con ruedas hasta el local de comida rápida “El Blindado 2x1” ubicado en San Miguel. Ahí les enseñó a los vecinos del sector por qué la Constitución es como un completo. La explicación del abogado, profesor y ahora candidato por el distrito 13, Luis Silva, fue que el completo tiene ingredientes que no pueden faltar: el pan y la salchicha. “Con la Constitución pasa algo semejante, no puede faltar la limitación del poder y tampoco pueden faltar los derechos fundamentales de las personas. Si falta alguno de estos elementos no hay Constitución, igual que si en el completo falta el pan o la salchicha, no hay completo”, remató.

Así, el candidato independiente con cupo del Partido Republicano se juega sus cartas, con las que espera ganarse el voto de los vecinos de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón, para representarlos en el Palacio Pereira.

¿Qué lo motivó a postular como candidato a constituyente en este distrito?

Llevar la Constitución a los vecinos del D13 y llevar a los vecinos del D13 a la Constitución. Mi decisión de ir a la constituyente es el mismo resorte que motiva mis clases, en el fondo, hay una transición muy natural entre mi vocación de profesor y mi vocación de constituyente. No siento que me salí de lo que estaba haciendo.

¿Por qué ir por un distrito en cuyas comunas ganó el Apruebo y en el cupo de un partido que apoyó el Rechazo?

Es interesante darle a la gente que votó Apruebo, pero que comparte una sensibilidad más de derecha, candidatos. A mí no me gustaba la idea de ser candidato por un distrito donde el Rechazo hubiese tenido más aceptación, porque no me gusta la idea de parecer un candidato que representa al Rechazo. Me gusta mucho más la idea de ser un constituyente que, representando un distrito donde el Apruebo arrasó, contribuya a hacer una nueva Constitución.

¿Por qué con el Partido Republicano?

Podría haber sido cualquier partido de derecha. Yo tengo una afinidad con José Antonio Kast, las ideas que encarna el Partido Republicano. Pero también me siento muy cercano a la UDI, a algunas personas de RN y a algunas de Evópoli, aunque las personas de Evópoli y el Partido Republicani son como el agua y el aceite parece… pero la cuestión de ir por el Partido Republicano era porque era mucho más fácil conseguir un cupo.

¿Cuáles son los ejes de su campaña?

El principal eje es el conocimiento, nos presentamos como un candidato que sabe sobre Constitución, por eso hemos subrayado tanto el hecho de que soy profesor, que soy una persona que sabe y que conoce de la materia. Segundo, la independencia política. No entendemos esta campaña como el primer paso para una carrera política, el único objetivo es ganar estas elecciones para participar en una nueva Constitución y terminado el trabajo volver al lugar de donde vengo.

Y el tercer eje es la propuesta de una Constitución corta, en el entendido de que es más sustentable, integradora y respetuosa con las futuras generaciones.

¿Cómo sería esa Constitución corta?

En el fondo puedes tener una Constitución larga, donde metes todo lo que hoy día nos importa -derechos de los animales, cómo resolver el problema climático, ingreso mensual mínimo, en fin- pero una Constitución de ese tipo es menos sustentable, ya que para modificar las cosas que están escritas allí consumes más energía modificando la Constitución que una ley; o puedes tener una Constitución corta, en que pones solo lo indispensable.

¿Cómo es eso de sustentable, integradora y respetuosa?

Si todo lo tienes en la Constitución, cualquier cosa que quieras modificar requiere las mayorías para modificar la constitución y eso consume mucha energía de la democracia, por eso es poco sustentable. Después, es poco integradora y respetuosa porque en la medida en la que tu tomas mucho material, muchas definiciones en la Constitución, reduces el espacio para en el tiempo ir discutiendo sobre la mejor forma de hacer frente a nuevos desafíos.

Sobre la reglamentación de la Convención, hay candidatos que plantean que las discusiones deben ser transparentes, con mucha participación ciudadana ¿Está de acuerdo con eso?

Creo que plantear un proceso absolutamente transparente es utópico. Por lo tanto, quien defiende un proceso 100% transparente o peca de ingenuidad o quiere invisibilizar las instancias en donde se van a producir negociaciones. Prefiero que la gente sepa cómo y cuándo los constituyentes pueden deliberar a puertas cerradas que decirle “mire los constituyentes siempre hacen todo a la vista suya”, porque no es verdad y al final la gente tiene menos control de lo que pasa bajo la expectativa de tener más control.