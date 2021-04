Ruggero Cozzi (RN): “Soy partidario de que el agua sea un bien nacional, que garanticemos el derecho humano al agua potable y al saneamiento”

Nacido y criado en Valparaíso, abogado de la Universidad Católica, profesor de Derecho Internacional y militante de Renovación Nacional. Con esa experiencia Ruggero Cozzi, quien asegura conocer los problemas y anhelos de la gente del distrito 6, espera ser uno de los elegidos para redactar la nueva Constitución.

“Formo parte de una nueva generación en la centroderecha que quiere hacer su aporte en política con una mirada más amplia, sin temor a defender la economía social de mercado pero tampoco con miedo a hablar de solidaridad, de derechos humanos o respeto al medio ambiente”, cuenta el candidato de la lista Vamos pro Chile.

¿Qué discusión se debe dar en torno al agua?, teniendo en cuenta la crisis hídrica que ha afectado a zonas como la provincia de Petorca.

El problema es que hay un doble negocio con la sequía. Hace años se viene denunciando contratos con sobreprecio con los proveedores de camiones aljibes en la provincia de Petorca, ahí hay un lucro con la sequía y no me cabe duda de que sigue sucediendo a nivel municipal. A nivel constitucional soy partidario de que el agua sea un bien nacional, de que garanticemos el derecho humano al agua potable y el saneamiento con estándares definidos en la ley y que establezcamos el deber del Estado de invertir y promover el desarrollo de infraestructura hídrica con respeto al medio ambiente. Tenemos que buscar un modo eficiente de ahorrar el recurso porque de lo contrario no vamos a ser capaces de adaptarnos a la sequía y al cambio climático.

¿Podría crearse un organismo que funcione exclusivamente para esto?

Tenemos un problema con la institucionalidad del agua en Chile. Por un lado se ha mejorado lo que son las sanciones a los abusos pero todavía falta mejorar mucho la fiscalización y en eso la Dirección General de Aguas tiene una tarea pendiente, se necesita introducir tecnología, transparentar la información de los caudales y de los consumos que para que verdaderamente podamos evitar y sancionar los abusos.

¿Cómo se debería abordar el medio ambiente en la Constitución?

El Estado está al servicio de la persona humana y creo que debe promover el desarrollo sostenible, eso significa hacer un uso racional de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente pero sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Además se tiene que garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación y el Estado tiene que desarrollar los instrumentos de gestión para ello. En tercer lugar creo que se debe mantener una acción constitucional, un recurso ante los tribunales para proteger el derecho de vivir en un medio ambiente sano.

¿Está de acuerdo con crear un ministerio de Seguridad Ciudadana?

La seguridad ciudadana tiene que ser un derecho de las personas, las personas tienen que tener la facultad de poder exigirle al Estado que prevenga la ocurrencia de delitos y que no queden en la impunidad. Hace años se viene anunciando una Defensoría de las víctimas y nadie lo concreta entonces existe una frustración porque los derechos del imputado parecieran ser más que los derechos de la víctima, eso tenemos que corregirlo en la nueva Constitución. Soy crítico de la labor del Ministerio Público, creo que los fiscales hoy en día no están teniendo el desempeño que espera la ciudadanía y soy partidario de que sometamos al Ministerio Público a control político, ya sea a través de acusación constitucional o alguna otra herramienta.

¿Cuál es su postura frente al aborto?

Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No soy partidario de incluir el aborto en la nueva Constitución, por el contrario, creo que tiene que protegerse la vida del que está por nacer. El aborto nunca es una solución ni para la mujer ni para el niño que está por nacer y lo que debiera hacer el Estado es acompañar a las mujeres que tienen embarazos vulnerables.

¿Qué rol debe tener el Estado?

Se ha demonizado el principio de subsidiariedad. La subsidiariedad significa que el motor de la economía somos todos los que no somos parte del Estado, eso tiene que mantenerse. El Estado juega un rol como regulador, fiscalizador, en algunos casos con acciones de fomento a ciertas áreas de la economía y ahí es donde se puede complementar subsidiariedad solidaria. Pero sobre todo necesitamos un Estado moderno, no se trata de tener un Estado más chico o más grande, se trata de que el Estado sea más eficiente, tenga mejor desempeño y responda oportunamente a las necesidades de la gente.

Hay candidatos que plantean transitar a un sistema semi presidencial o un sistema parlamentario, ¿cuál es su visión?

Tenemos que mantener un sistema presidencial pero corregir el modelo que existe y moderar un poco las atribuciones del presidente de la República porque es cierto que hoy en día tenemos un hiper presidencialismo. Sin embargo, creo que transitar a un sistema parlamentario o semi presidencial sería un error y políticamente me parece inviable porque significa que quien asume la jefatura del gobierno son los partidos políticos y el Congreso nacional y hoy en día quienes tienen peor credibilidad y confianza son ellos.