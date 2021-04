Sol Letelier (UDI): “Hay que mantener el Estado subsidiario pero hay que mejorarlo”

Salud, educación y migración. Esos los tres ejes que la exalcaldesa y hoy candidata a la convención, Sol Letelier (UDI), fijó para su campaña. Es candidata en la lista Vamos por Chile en el distrito 9 (Cerro Navia, Huechuraba, Recoleta, entre otras).

Dentro de esos tres ejes, Letelier destaca sobre todo la migración y especialmente “la migración irregular” situación que considera “desbordada” en su distrito. “No es que no vengan, pero tiene que ser regulado”, dice.

En el proceso constituyente se habla mucho sobre que en la actual Constitución hay un Estado subsidiario y que habría avanzar hacia uno solidario, ¿qué opina?

Creo que hay que mantener lo que tenemos. Hay que mantener el Estado subsidiario pero hay que mejorarlo. El Estado tiene que ser más eficiente. Hoy siento que el Estado no está llegando como debe.

¿En qué sentido?

Porque hay problemas. Si bien es cierto que nuestra Constitución establece que todos los chilenos tienen acceso a la educación, a la salud, al sistema mixto de salud, gran parte de los chilenos se está quedando fuera. Es cierto que hay acceso a la educación pero no hay una educación de calidad. Hoy la educación municipal es mala. Se ve en los resultados del Simce. Entonces, es injusto que una persona o un niño que nace en una comuna esté destinado a tener cierta vida, o una proyección de vida, distinta a uno de una comuna que tiene una mejor educación o donde hay más recursos.

¿Y entonces por qué esta meta no se relaciona con tener un Estado solidario?

Lo que pasa es que el Estado ya está colapsado en muchos sentidos. No es capaz. Entonces, no le puedes dar más pega porque ya se ve que el Estado en sí no es capaz de responder. Por eso es que pienso que debe mantenerse lo que tenemos pero hay que mejorarlo, haciendo más eficiente al Estado para que llegue de mejor manera a las personas que no está llegando. No puede ser que haya listas de espera de años. Hay que mejorar el tema del Auge, las patologías, nivelar un poco la cancha. A eso me refiero.

En uno de los puntos de su programa se lee que “la Carta Fundamental puede perfeccionarse en el marco de un estado unitario como es el nuestro”, ¿cree que hay que manterlo?

Absolutamente. Creo que es un tema enlazado con el otro. Creo que obviamente hay que mantener el Estado unitario. Podemos ser un Estado multicultural, eso de todas maneras. No plurinacional. Y lo que sí se debe seguir es la descentralización. Es la clave. Con la elección de gobernadores estamos dando un paso importante pero se debe insistir mucho más.

Se hablado de avanzar hacia un semipresidencialismo o incluso semiparlamentarismo, ¿cuál cree que es la mejor forma para el Chile del futuro?

Creo que la mejor forma la vamos a tener que conversar en la convención pero claramente lo que hay hoy no está funcionando. O sea, el Presidente debe ser capaz de conversar de mejor manera con el Parlamento. Hoy lo que vemos es una comedia de equivocaciones. Basta abrir el diario para darse cuenta que lo que está pasando es de locos. Entonces, definitivamente creo que hay que pasar a un semipresidencialismo y buscar a lo mejor ahí la manera que el Ejecutivo converse más con el Parlamento.

Otro de los debates contingentes son los organismos autónomos. En uno de ellos, el Tribunal Constitucional, están puestos los ojos con el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, ¿cree el TC debiera mantenerse, ser reformado o ser eliminado?

Lo mantendría. El Tribunal Constitucional es un referente de nuestro país. Definitivamente. Creo que a lo mejor propondría cambios en los nombramientos. Por ejemplo, cinco nombres propuestos por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema. Lo que se podría hacer quizá es aumentar la cantidad de integrantes pero el Tribunal Constitucional es muy importante para nuestro país. Hay que mantenerlo.

¿Y mantendría la facultad exclusiva en materia fiscal que tiene el Presidente?

Creo que claramente lo que tenemos hoy no está funcionando así que lo más probable es que vamos a tener que conversar sobre hacer algunos cambios, pero también pasa un poco por las convicciones políticas de las personas. Puedes escribir la ley y resulta que queda escrita y después no se cumple. Evidentemente lo que pasa hoy con la comisión de Derechos Humanos del Senado, que no se respetó el acuerdo político, y el senador (Alejandro) Navarro consiguió los votos y se proclamó presidente. Hay un tema que va más allá de lo que se escriba en la Constitución.

¿Cambiaría la forma en que son elegidos los congresistas?

Yo elegiría separado el Presidente de la República de los parlamentarios. Hoy se generan muchas cosas de coalición y se pierde el sentido de lo que es un Presidente. Hoy tenemos a diputados que se eligen con el 1%. Eso no me parece. Haría una Cámara de Diputados más política y una cámara del Senado más reflexiva. Insistir en eso.