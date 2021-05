Tania Córdova (RN): “La protección de los Derechos Humanos y del derecho a la vida tiene que estar garantizada desde el vientre”

“Como una campaña muy a pulso y de gastar la suela en la calle”, así describe su primera experiencia en la política Tania Córdova, socióloga, “feminista provida” y candidata de RN por el distrito 7 (Cartagena-San Antonio) en la lista Vamos por Chile.

La pandemia ha evidenciado la violencia contra la mujer, ¿cómo proteger más o mejor a las mujeres en estas situaciones?

Me parece fundamental que en la Constitución quede establecido que hombres y mujeres no podamos ser sujetos, sobre todo las mujeres, de discriminaciones injustas y una de esas es la violencia contra la mujer que no solo es física sino que también simbólica y tiene que ver con una estructura machista que se ha perpetuado por años. Hay que ir trabajando para conseguir realmente la equidad entre hombres y mujeres, y digo equidad y no igualdad porque creo que somos intrínsecamente distintos. También pongo énfasis en el rol que tiene el Estado y la responsabilidad que tiene en contribuir en la protección de la maternidad.

¿Cuál es su postura respecto al aborto?

Es fundamental establecer que los derechos humanos defiendan a todos los miembros de la familia humana, de la especie humana. En el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos dice expresamente que la declaración viene a proteger a todos los miembros de la especie humana y el que está por nacer es parte de la especie humana. Por lo tanto la protección de los derechos humanos y del derecho a la vida tiene que estar garantizada desde el vientre, desde la concepción.

¿Y qué herramientas ayudarían, desde su punto de vista, a proteger la vida?

La mujer que va por el aborto muchas veces está siendo obligada para cumplir con las expectativas de otros y por lo tanto decide que la maternidad le molesta para cumplir con esos objetivos. Entonces, es importante tener un Estado protector de la maternidad, que promueva la maternidad y promueva la compatibilidad entre el trabajo y el ser madre, hacernos cargo de la corresponsabilidad desde el Estado también y dentro de la misma familia. Así vamos abriendo la posibilidad de que la mujer se realice y pueda crear su propio proyecto personal, profesional o libremente opte por dedicarse a ser madre.

A propósito del caso de Tomás Bravo, Tamara e Itan, ¿qué debiese decir la Constitución en materia de derechos de la niñez?

El Estado tiene que hacerse cargo primero de reformar como corresponde al Sename. Es insostenible que el Estado, que tiene un deber de protección de los niños a los que ha puesto bajo su tutela porque ya le estaban vulnerando sus derechos, sea el principal violador de los derechos de la de la niñez en nuestro país. Para poder solucionar podríamos tener un sistema que posibilite que estos niños vuelvan y se les restituyan sus derechos de crecer en una familia a través de una reforma del sistema de adopción. Por otra parte abordar el derecho a la protección de la infancia y ver a los niños como sujetos de derechos respetando siempre que los padres son los primeros garantes.

Los adultos mayores son otro grupo donde se ha puesto la atención, ¿qué propuestas espera consagrar que apunten a ellos?

Es fundamental que los veamos como personas que realizaron una contribución a nuestra sociedad que se tiene que valorar. Obviamente garantizar el derecho a las pensiones, aunque nuestro sistema de capitalización individual es una cuestión de ley y no de Constitución, el Estado tiene que hacerse cargo de que una parte de nuestro sistema sea solidaria y entregar un piso básico digno de pensiones a nuestros ancianos. También garantizar tratamientos y medicamentos porque gran parte de las pensiones de los abuelos se van en eso, el derecho a la salud tiene que tener énfasis en la tercera edad y eso tiene que ver con que hayan atenciones preferentes.

¿Cuál es su postura frente al Tribunal Constitucional?

Creo que debe existir pero evidentemente hay que cambiar algunas cosas. El TC tiene una sola obligación que es hacer respetar la Constitución chilena y para eso es importante que no entren por cuoteo de los políticos, que estén conformados en un número impar y que una parte entre por una revisión exhaustiva parecido al Sistema de Alta Dirección Pública, necesitamos personas que solamente entren por mérito de su carrera y no por tener favores de tal o cual parte del Congreso.

¿Qué candidatos que no sean de su lista le gustaría ver en la Convención?

Más que pensar en un candidato con nombre y apellido soy de la idea de que tienen que llegar a personas preparadas de diferentes mundos, creo que hacen falta sociólogos, antropólogos, historiadores en la convención. Que sean personas con capacidad de diálogo y que tengan una perspectiva distinta a la jurídica porque vamos a tener asesores.