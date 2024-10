Conoce las recomendaciones de seguridad para viajar durante el fin de semana largo

Llega el último fin de semana largo del 2024, por lo que aquellas familias que emprenderán un viaje deben considerar las recomendaciones de seguridad para su trayecto.

La jornada de descanso se presenta en formato extendido gracias a los días feriados del jueves 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, además del viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Dichos días libres también permiten disfrutar de una amplia celebración de Halloween, mientras que otros prefieren emprender una salida para relajarse y visitar otros lugares.

Al respecto, el Ministerio de Obras Públicas se diseñó un plan de contingencia para evitar atochamientos en las carreteras, donde las estimaciones indican la salida de más de 520 mil vehículos de la capital.

De acuerdo a cifras del organismo, se espera la salida de 149 mil autos durante el miércoles y casi 143 mil para la jornada del jueves.

Ya para el viernes se estiman 92 mil vehículos abandonando la Región Metropolitana, 77 mil para el sábado y alrededor de 60 mil para el domingo.

Recomendaciones para un viaje seguro

Para un viaje seguro, desde la Comisión Nacional de Tránsito (Conaset) se recomienda revisar el automóvil con anticipación, poniendo atención en frenos, dirección, luces, neumáticos y niveles.

Además, se debe recordar contar con botiquín, triángulos, caja de herramientas, bidón con agua, linterna, cuerda para remolque, agua destilada, líquido de frenos y correa de ventilador.

En tanto, para estas fechas, Conaset extendió las siguientes recomendaciones de tránsito para los conductores:

Baja la velocidad.

Conduce con precaución, sobre todo en áreas residenciales.

Si viajas con niños, todos deben usar el sistema de retención adecuado.

No manejes bajo la influencia de ninguna sustancia.

Utiliza luces de emergencia para alertar a otros conductores.

Estaciona en lugares donde no sea necesario dar marcha atrás.

No manipules el celular mientras conduces.

Enciende las luces delanteras del vehículo aunque no esté del todo oscuro.

Recomendaciones para viajes con menores

La principal recomendación para viajar con un menor en vehículo es utilizar el sistema de retención infantil, también conocido como silla de auto para bebés o niños.

El sistema es obligatorio para menores de hasta 9 años, mientras que los menores de 12 años deben viajar siempre en la parte trasera del vehículo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los sistemas de retención infantil pueden reducir entre un 50% y un 80% las lesiones mortales y graves en bebés y niños ante un accidente.

Para verificar el correcto estado de la silla infantil, Rodrigo Cozar, técnico en Seguridad del Niño Pasajero de Infanti, indica que se debe cuidar el sistema del calor extremo, revisar la instalación y la fecha de vencimiento.

“El calor puede dañar la materialidad de la silla ya que ésta contiene partes plásticas, las que pueden expandirse o cambiar la forma en la que fueron testeadas”, indica respecto al primer punto.

Una manera de conocer si el sistema está bien instalado es moverlo con la mano no hábil. “No se debe mover más de 2,5 cms desde su base. Además, es clave que el arnés del pequeño esté firme y no suelto, para que así cumpla con el trabajo de sujeción”, destaca el experto.

“Es muy importante revisar la fecha de vencimiento de la silla. No es necesario hacerlo antes de cada viaje, pero sí tener la fecha siempre presente para asegurarnos de que nuestro pequeño viaje realmente seguro y protegido”, agrega Cozar.

Dado que el uso de la silla de retención infantil es obligatorio por ley, no cumplir con la medida expone al conductor a recibir una multa de entre 1,5 y 3 UTM.

De acuerdo los datos del Servicio de Impuestos Internos, la infracción tendría un valor de entre $99 mil y $199 mil.